Lekárov neprekvapilo odvolávanie, ale kto šéfov nemocníc nahradil

Lekárska komora si myslí, že nemocnicu by mal riadiť lekár.

1. júl 2020 o 14:17 TASR

BRATISLAVA. Slovenskú lekársku komoru neprekvapilo, že v rezorte zdravotníctva došlo s výmenou vlády k výmenám na niektorých postoch. Prekvapením skôr bolo, kto nastúpil na pozície riaditeľov niektorých nemocníc.

Pre TASR to v hodnotení prvých sto dní ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) uviedol prezident komory Marian Kollár.

Lekárska komora si stále myslí, že nemocnicu by mal riadiť lekár.

"Riadiť nemocnicu je medicínsky proces, ktorému iní budú ťažšie rozumieť, aj keď aj tu sú čísla dôležité. Toto sa koniec koncov ukázalo aj v boji s novým koronavírusom. Podstatné nebolo, čo to bude stáť, ale aby sme to zvládli odborne, medicínsky, podstatný bol výsledok. A je to aj logické. A to bol ten dôvod, prečo nás niektoré nové nominácie zarazili, ale aj to, odkiaľ prišli," povedal Kollár s dôvetkom, že si komora s hodnotením počká na prvé výsledky riaditeľov.

Obdobie prvých mesiacov nového ministra Krajčího bolo aj podľa komory poznačené pandémiou nového koronavírusu, zo strany rezortu zdravotníctva dopadlo dobre. "Situácia v boji s Covid-19 sa zvládla, Slovensko obstálo ako jedno z najlepších. Z nášho pohľadu nie však zásluhou vyspelosti slovenského zdravotníckeho systému, ale zásluhou opatrení, ktoré prijala vláda a ústredný krízový štáb," poznamenal Kollár.

Podľa jeho slov ide o veľmi komplikované obdobie z pohľadu hodnotenia, keďže sa komore miestami zdalo, že rezortným šéfom je okrem Krajčího aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Mieni, že veľa rozhodnutí urobili klinickí odborníci.

Kollár si myslí, že aj počas pandemického obdobia sa už mohli naštartovať niektoré kroky smerujúce k zásadným zmenám fungovania slovenského zdravotníctva. "Personálne otázky sú síce dôležité, ale reformu nám nespravia," doplnil s tým, že komora očakáva, že už najbližšie dni prezradia, ktorým smerom, ako a s kým chce minister Krajčí začať uskutočňovať ohlasovanú transformáciu.

Lekárska komora spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou už ponúkla ministrovi svoje kapacity aj pripravený návrh na nevyhnutné zásadné zmeny. "Pevne veríme, že sa spolu s ministrom čo najskôr posadíme za jeden stôl a pokúsime sa spoločne spraviť to, na čo zdravotníci, ale predovšetkým naši pacienti už dlhé roky čakajú," uzavrel Kollár.