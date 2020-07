Majského vypočul v nemocnici v Šumperku český prokurátor

Zhromažďujú sa údaje potrebné na rozhodnutie o vydaní alebo nevydaní na Slovensko.

1. júl 2020 o 14:25 TASR

OSTRAVA. Obžalovaného a neprávoplatne odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského, ktorého minulý mesiac zadržali na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v Šumperku, v stredu vypočuli české orgány.

"S ohľadom na zdravotný stav žiadanej osoby bol dnes vykonaný jej výsluch v nemocnici. Ďalej sú zhromažďované listinné dôkazy k podaniu príslušného návrhu na súd," uviedol v stredu krajský štátny zástupca v Ostrave Libor Malý.

"Po zhromaždení materiálov potrebných na posúdenie všetkých obligatórnych a fakultatívnych dôvodov na vydanie, eventuálne nevydanie žiadanej osoby bude v zmysle príslušného paragrafu a zákona na základe európskeho zatýkacieho rozkazu návrh podaný na Krajský súd v Ostrave. Ten je príslušný rozhodnúť o vydaní alebo nevydaní požadovanej osoby," doplnil Libor Malý.

Odročené pojednávanie

Podľa jeho slov sa tak aktuálne realizuje štandardné konanie o vydaní žiadanej osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu v zmysle príslušného zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach a tiež predbežné šetrenie.

Verejné zasadnutie, na ktorom sa Jozef Majský v stredu na Najvyššom súde SR teda nezúčastnil, senát odvolacieho súdu odročil na 29. júla.

"Najvyšší súd SR urobil všetky opatrenia na vykonanie verejného zasadnutia. Vzhľadom na to, že obžalovaný Jozef M. sa nedostavil a nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti, zákonné podmienky na vykonanie verejného zasadnutia neboli splnené. Senát Najvyššieho súdu SR určil ďalší termín verejného zasadnutia v predmetnej veci na 29. júl o 9.00 h," uviedla Alexandra Važanová z referátu komunikácie Najvyššieho súdu SR.

Nie sú dôvody na väzbu

Súvisiaci článok Majský je v nemocnici, na ktorú má väzby. Súd odročili Čítajte

S Jozefom Majským, ktorého zadržala 17. júna polícia v nemocnici v Šumperku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, sa uskutočňuje v ČR predbežné vyšetrovanie zo strany Krajského štátneho zastupiteľstva v Ostrave.

Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Jozefa Majského do predbežnej väzby, keďže nezistil dôvody väzby, ktorú navrhovalo Krajské štátne zastupiteľstvo v Ostrave.

V prípade, že by zastupiteľstvo podalo návrh na dodanie do väzby vydávajúcej, rozhodoval by o nej Krajský súd v Ostrave a potom ako odvolací Vrchný súd v Olomouci.