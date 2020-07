Dobré ráno: Aký bol Lučanský policajným prezidentom?

Funkciu bude vykonávať do konca augusta.

1. júl 2020 o 23:21 Nikola Bajánová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/np7qy-e1c253?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=103&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Policajný prezident Milan Lučanský potvrdil, že odchádza z vedenia zboru. V utorok doručil ministerstvu vnútra svoju žiadosť o uvoľnenie z funkcie.

Ako nominant Smeru nemal dôveru OĽaNO, SaS a Za ľudí už pred februárovými voľbami. Tlak na jeho odchod tu bol už dlhšie.

Prečo teda odchádza až na konci augusta? Akým bol policajným prezidentom a kto ho na čele polície nahradí?

Nikola Bajánová sa pýta reportéra denníka SME Romana Cuprika.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Koaličná kríza okolo plagiátorstva šéfa parlamentu neutícha. Po strane Za ľudí vyzýva Kollára k odchodu z čela parlamentu aj SaS. Kollár pripustil možnosť, že Sme rodina radšej odíde z vlády.

Tri roky po únose vietnamského občana z Európskej únie slovenským vládnym lietadlom je Slovensko opäť zapletené do medzinárodného škandálu. Slovenský generálny konzulát v Petrohrade minulé leto pustil do Európskej únie Rusa, ktorý sa zrejme podieľal na vražde gruzínskeho občana v Berlíne. Minister Korčok teraz do Petrohradu vysiela vyšetrovaciu skupinu, ktorá má zistiť, či išlo o zlyhanie slovenských diplomatov, prípadne či s ruskými orgánmi priamo nespolupracovali. Informácie priniesla medzinárodná investigatívna skupina Bellingcat.

Pojednávanie s podnikateľom Jozefom Majským v kauze tunelovania nebankoviek odročil Najvyšší súd na 29. júla. Senát to odôvodnil tým, že stále prebieha proces vydávania Majského na Slovensko. Majského, ktorý sa nachádza v Česku a na ktorého ešte v polovici júna vydali európsky zatykač, podľa jeho advokáta Petra Filipa v utorok operovali v nemocnici v Šumperku.

Viaceré európske štáty reagujú na čínsky zákon o národnej bezpečnosti. Ten zakazuje v Hongkongu separačné aktivity a ďalšie činy zamerané voči ústrednej vláde v Pekingu. Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu, Čína ohlásila už aj prvé zatýkanie. Spojené kráľovstvo preto rozšíri práva prisťahovalcov z tejto bývalej britskej kolónie.

Odporúčanie

Ak si leto chcete spríjemniť napríklad aj čítaním esejí o Slovensku, siahnite po knihe (Ne)spojená krajina. Vydalo ju Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ktoré už roky mapuje inklúziu a menšiny v našom štáte. Ako píšu samotné editorky, v knihe nájdete eseje, rozhovory a staršie texty, v ktorých sa obhliadajú za uplynulými 15 rokmi viac alebo menej úspešných snáh o vytváranie súdržnej a demokratickej spoločnosti.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.