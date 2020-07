Anketa s politológmi: Kollár z vlády neodíde, nič by tým nezískal

Kľúče z koaličnej krízy má podľa expertov premiér Matovič.

1. júl 2020 o 18:53 Michal Katuška

BRATISLAVA. Hoci poslanci SaS vyzvali predsedu parlamentu Borisa Kollára na odchod z funkcie napriek tomu, že Kollár predtým pripustil odchod jeho hnutia Sme rodina z vlády, podľa politológov koalícia vydrží.

Kollár sa podľa nich funkcie predsedu parlamentu nevzdá, SaS a Za ľudí by za jeho odchod nezahlasovali, ak by opozícia nazbierala dosť hlasov a zvolala by schôdzu na Kollárovo odvolávanie.

Denník SME sa na to, ako by sa mohla koaličná kríza vyvíjať, opýtal troch politológov - Radovana Štefančíka, Pavla Baboša a Jozefa Lenča. Každý z nich odpovedal na tri rovnaké otázky.

1) Boris Kollár sa vyhráža odchodom z koalície, ak by bol donútený vzdať sa postu predsedu parlamentu. Myslíte si, že to myslí vážne, ak dosiaľ nestihol splniť ani jeden z predvolebných sľubov, napríklad postaviť tisíce štátnych bytov?

2) SaS v minulosti prispela k povaleniu vlády Ivety Radičovej. Myslíte si, že dokáže z kauzy diplomovej práce Borisa Kollára vyjsť bez toho, aby nezískala podobnú nálepku "rozbíjača" vlády?

3) Čo by mal teraz urobiť premiér Igor Matovič?

Radoslav Štefančík, Ekonomická univerzita