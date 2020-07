Vojaci dostanú novú výstroj za vyše 15 miliónov eur

Ministerstvo analyzuje systém výstrojného zabezpečenia a navrhne efektívne riešenia.

1. júl 2020 o 17:39 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR začalo s krokmi potrebnými na obstaranie výstroja pre vojakov. Na rok 2020 naň vyčlenilo 15,5 milióna eur, čo je takmer o 3,3 milióna viac ako vlani.

Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"V prvom rade sme rozbehli procesy na nákup počtovo najkritickejších položiek, ktoré však vojaci nevyhnutne potrebujú každý deň - poľné rovnošaty, služobné rovnošaty, pracovné odevy, tričká, topánky či bielizeň, ďalej tiež športový výstroj a prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca," priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Navrhnú sa efektívne riešenia

Doplnil, že jeho cieľom je zabezpečiť vojakom všetko, čo potrebujú, v čo najkratšom možnom čase, avšak v prvom rade transparentne a efektívne.

Ministerstvo v súčasnosti už pracuje aj na internom dokumente, ktorý má analyzovať aktuálny systém výstrojného zabezpečenia, identifikovať nedostatky a navrhnúť efektívne riešenia.

Minister dostával sťažnosti

Naď podotkol, že ešte pred nástupom do funkcie ho kontaktovali mnohí vojaci so sťažnosťami, že ak chcú mať v čom slúžiť, musia si to kúpiť na vlastnú päsť.

Obstarávané položky vzišli z požiadaviek vojakov prostredníctvom integrovaného informačného systému na tvorbu elektronického plánu obstarávania.

Nákup výstrojných súčiastok a materiálu sa uskutočňuje individuálne po zákazkách, respektíve skupine položiek v rozsahu uzatvorenej rámcovej dohody.

"V súčasnosti sú v procese prípravy zmluvy na nákup napríklad 98 699 kusov rôznych druhov tričiek, 8 600 kusov poľných blúz, 9 600 kusov poľných nohavíc, 3166 kusov pracovných blúz, 3 559 pracovných nohavíc, 5 685 kusov popruhových opaskov, 5 200 poľných čiapok či 2 771 tašiek na výstroj," spresnila hovorkyňa.

Výhľadovo sú podľa Kovaľ Kakaščíkovej v procese zmluvy na dodanie termo oblečenia, zimných búnd, pletených čiapok, kukiel a rukavíc.

Okrem toho rezort plánuje nakúpiť napríklad aj historické rovnošaty, reprezentačné rovnošaty, osobné ochranné pracovné pomôcky, stany, taktické vesty pre Vojenskú políciu, letecký výstroj, ako aj revízie a opravy výstrojných súčiastok balistickej ochrany.