V Bystrici sa začalo pojednávanie s údajným šéfom takáčovcov, dohodu odmieta

Ľubomír Kudlička je stíhaný pre vraždu z roku 2006.

2. júl 2020 o 11:25 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa dnes začalo hlavné pojednávanie s údajným šéfom skupiny takáčovcov Ľubomírom Kudličkom, prezývaným Kudla.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry aj obžalovaný prehlásili, že odmietajú uzavrieť dohodu o vine a treste.

Kudla vinu popiera

Prokurátor obžaloval Ľubomíra Kudličku z obzvlášť závažného zločinu vraždy formou účastníctva. Obhajcovia považujú obžalobu za nedôvodnú a obžalovaný vinu poprel.

O náhradu škody z titulu nemajetkovej ujmy v rôznych sumách až do jedného milióna eur sa v procese prihlásili niekoľkí poškodení konaním obžalovaného.

Hlavné pojednávanie bude pokračovať dokazovaním a vypočutím svedkov, pričom na leto sú vytýčené v tejto veci štyri pojednávacie dni.

Podľa obžaloby si v roku 2006 obžalovaný mal v Bratislave objednať u Igora S. fyzickú likvidáciu Romana Krajčiho za 3 mil. SKK (99 582 eur). Samotnú vraždu vykonal Ľudovít S. streľbou na poškodeného v decembri 2006 v Prievidzi.

Obhajkyňa obžalovaného Kudličku povedala, že považuje obžalobu prokurátora za nedôvodnú.

„Obžalovaný popiera spáchanie skutku a v tomto smere budeme aj viesť obhajobu.“ povedala. Ako uviedol v úvode hlavného pojednávania predseda senátu, obžaloba prokurátora pre obzvlášť závažný zločin vraždy bola pôvodne podaná na dve osoby, ale u Igora S. bolo konanie zastavené, lebo zomrel.

Vražda Krajčiho by mu vraj pozíciu nezlepšila

Obžalovaný vo svojej výpovedi chronologicky objasnil záležitosti súvisiace so spoločnosťou Skipark Ružomberok a.s. a ďalšími osobami, ktoré boli zapojené do rôznych pôžičiek a prevodov pohľadávok, čo malo súvisieť so zavraždeným Krajčim.

Malo ísť o požičanie 35 miliónov SKK (1,162-tisíc eur) zo strany obžalovaného. Na ružomberskú spoločnosť bol v roku 2005 vyhlásený konkurz, ktorý bol v roku 2007 rozsudkom Najvyššieho súdu SR zrušený.

V konkurze mal obžalovaný spoločne s Krajčim postupovať v zhode, pričom Krajčiho vraj zaujímali financie a Kudličku majetok. Naplneniu ich dohody zabránila podľa obžalovaného smrť Krajčiho.

„Smrť Romana Krajčiho mi vôbec nepomohla, jeho smrťou sa moja pozícia v konkurze vôbec nezlepšila a nedostal som sa ku stredisku, ako sa to snaží dokázať obžaloba. Naopak, dostal som sa do patovej situácie,“ uviedol obžalovaný. Podľa neho žiadne obchodné spory nikdy neriešil tým, že by dal niekoho zabiť.

Výpalníctvo, gastro a herne

Ľubomír K. je od jesene minulého roku, keď polícia podnikla akciu proti viacerým členom skupiny, stíhaný väzobne. Niektorých takáčovcov zadržala polícia začiatkom roku 2017.

Dobrovoľne sa vtedy na polícii prihlásil Kudlička, považovaný za nástupcu po prvotnom bossovi Jánovi Takáčovi, ktorého zavraždili v júli 2003. Kudla sa neskôr dostal z väzby na kauciu 100-tisíc eur.

Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke a v centre hlavného mesta od 90-tych rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby či herne.

Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci, sa stal údajným bosom skupiny práve Kudlička.

Popri skupinách sýkorovcov, piťovcov a svobodovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v rámci hlavného mesta.