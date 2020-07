Fico vymenil 17 okresných predsedov, snem chce už v júli

Smer chce za podpredsedu parlamentu navrhnúť Juraja Blanára.

2. júl 2020 o 12:37 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Snem Smeru, ktorý má zrekonštruovať stranu, bude ešte v júli. Povedal to šéf strany Robert Fico vo štvrtok po skončení predsedníctva strany Smer.

Na sneme došlo k výmene 17 okresných predsedov, pričom väčšina z nich odišla, aby sa pridala k Petrovi Pellegrinimu. Traja z nich podľa Fica odišli pre vysoký vek či zdravotné dôvody.

Fico chce zároveň s predstaviteľmi Smeru znovu obsadiť výbory, kde sú ešte stále odídenci okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho.

Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi pošle Fico list, aby odídencov z kontrolných výborov odvolal, pretože po odchode zo strany im zo zákona zaniká členstvo v týchto výboroch.

Udržanie Smeru

Svoj plán na udržanie Smeru po odchode poslancov okolo Pellegriniho Fico oznámil pred týždňom.

Najprv chce stabilizovať krajské a okresné štruktúry, kde Smer takisto utrpel straty, a potom pripraviť mimoriadny snem. Na ňom zvolia generálneho manažéra a nových podpredsedov.

"Dohodli sme sa zároveň, že stranu povediem do najbližších parlamentných volieb," povedal Fico.

Fico tiež pred niekoľkým dňami vyzval Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu parlamentu. Smer chce na tento post navrhnúť Juraja Blanára.

Pellegriniho a odídencov zo Smeru Fico vyzval, aby si vyriešili členstvo v strane a predsedov parlamentných výborov vyzval, aby sa vzdali funkcií.

Fico pripustil, že nemá nástroj na odvolanie Pellegriniho, ale môže to len navrhnúť ako poslanecký návrh v parlamente. Musela by to schváliť väčšina v parlamente, ktorú dnes drží koalícia Igora Matoviča.

Fico v nemocnici

Fico bol podľa denníka Plus jeden deň v pondelok v nemocnici pre srdcovú fibriláciu predsiení. Znamená to, že srdcové predsiene pracujú nepravidelne, prirýchlo, no zároveň neúčinne.

Ide o jednu z najbežnejších srdcových arytmií, ktorá ale môže mať vážne následky.

"Bol som v nemocnici, pretože som ako pretlakovaný hrniec," povedal Fico s tým, že teraz sa už cíti dobre.

Fico má so srdcom problémy dlhodobo, ale zároveň opakovane hovorí, že sa cíti dobre a pravidelne športuje.