Smer nechce odvolávať Kollára, nehlasoval ani proti Dankovi

Kauzu diplomovej práce považuje za problém koalície.

2. júl 2020 o 14:14 TASR

BRATISLAVA. Opozičný Smer-SD zrejme nebude pre kauzu diplomovej práce iniciovať odvolávanie predsedu Národnej rady SR Borisa Kolára z funkcie.

Podstatnejšie pre stranu je, čo v tejto súvislosti robí vládna koalícia. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizoval návrh koaličného hnutia OĽaNO kontrolovať spätne všetky záverečné práce.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Je to nemožné, je to neslušné, je to protiústavné, je to retroaktívne a treba to odmietnuť. Nech si problém s Borisom Kollárom riešia sami," povedal Fico.

Smer nehlasoval ani proti Dankovi

Predsedu Smeru-SD podľa vlastných slov viac ako samotná kauza trápi to, čo predvádza premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Súvisiaci článok Fico vymenil 17 okresných predsedov, snem chce už v júli Čítajte

"Ak sa vôbec máme o niečom baviť v NR SR, tak by sme privítali bod programu, kde by sme sa začali rozprávať o šialenstvách, ktoré navrhuje vláda," povedal.

Pripomenul, že strana Smer-SD v minulosti nehlasovala proti vtedajšiemu šéfovi parlamentu a SNS Andrejovi Dankovi, ktorý podobne ako Kollár čelil podozreniam z plagiátorstva.

"Bolo by veľmi nekorektné, keby sme sa teraz správali úplne inak," poznamenal.

Šéf Smeru-SD poukázal na viaceré kauzy Kollára z minulosti, ako aj na jeho kontakty s mafiánmi. Tvrdí, že už od začiatku hovoril o Kollárovi ako o probléme v tejto funkcii.

Kauzu diplomovej práce považuje za problém koalície. "Namiesto toho, aby povedali, že sa správa Boris Kollár ako lekvár na polici, tak obvinili celé Slovensko," podotkol Fico.

ĽSNS si počká na Kollárov ťah

Odvolávanie Kollára nebude iniciovať ani opozičná ĽSNS. Podľa slov hovorcu strany Ondreja Ďuricu sa budú o tom ešte baviť na klube, ale čakajú na vývoj v koalícii a kroky samotného predsedu parlamentu.

"Považujeme to za problém koalície a ako aj problém a zodpovednosť premiéra," povedal.

Súvisiaci článok Kollár nevylúčil odchod z funkcie ani odchod Sme rodina z koalície Čítajte

Kollára na odchod z funkcie vyzvala koaličná SaS a strana Za ľudí. OĽaNO jeho odchod nežiada.

Navrhli, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác.

Kolíková sľúbila právnu analýzu k odoberaniu titulov. Gröhling sa vyjadril, že nie je možné spätne odoberať tituly. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne.

V politike ho však viac nemieni používať. Pripustil, že ak by mal odísť z funkcie, hnutie Sme rodina by mohlo opustiť aj vládnu koalíciu.