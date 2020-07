Kolíková predstaví reformný ústavný zákon v justícii na budúci týždeň

Ministerka o zákone vo štvrtok diskutovala s predsedami ústavného a najvyššieho súdu, súdnej rady a s verejnou ochrankyňou práv.

2. júl 2020 o 17:36 SITA

​BRATISLAVA. Reformný ústavný zákon v justícii by chcelo ministerstvo spravodlivosti predstaviť a uviesť do legislatívneho procesu na budúci týždeň. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na sociálnej sieti.

O zákone vo štvrtok diskutovala na ministerstve spravodlivosti s predsedami ústavného súdu, najvyššieho súdu, súdnej rady aj s verejnou ochrankyňou práv.

Zákon by mal zahŕňať reformu zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky, previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti či reformu zloženia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Nový zákon by sa mal tiež zaoberať zavedením vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a úpravou statusu sudcov všeobecných súdov.

Tiež zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý má plniť aj funkciu disciplinárneho súdu na vyvodzovanie zodpovednosti nielen pre sudcov, ale pre všetky právnické profesie.