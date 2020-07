Polícia v Rakúsku zadržala hľadaného Viliama Mišenku

Výberová chronológia súdnej kauzy

2. januára 2013 - Interpol po Viliamovi Mišenkovi pátral v rámci medzinárodnej pátracej akcie. Zadržali ho pri prechádzke na pláži na ostrove Margarita vo Venezuele.

10. januára 2013 - Slováka Viliama Mišenku vypátrali a zadržali vo Venezuele, potvrdil policajný prezident Tibor Gašpar. Slovenskej polícii to oznámili

7. januára. Dovtedy prebiehal identifikačný proces.

30. januára 2013 - Štvorica mužov, ktorí naplánovali a zorganizovali vraždu topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku dostali výnimočné tresty. Najvyšší súd (NS) SR potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 29. júla 2012. Ivan Skalický strávi zvyšok života vo väzení, Milan Pavlovič, Ronald Mišech a Róbert Trajkov prezývaný Netvor dostali po 25 rokov. Spolu s nimi bol z úkladnej vraždy Mišenku obžalovaný aj jeho strýko Viliam M. Prvostupňový súd ho spod obžaloby oslobodil a potvrdil to aj Najvyšší súd SR.

20. februára 2013 - Viliam Mišenka, ktorý je obvinený z viacerých vrážd, zostane vo väzbe. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR, ktorý zamietol jeho sťažnosť voči rozhodnutiu prvostupňového súdu.

19. marca 2013 - Objavili sa nové skutočnosti v prípade Viliama Mišenku. Keď ho priviezli na Slovensko, dolapený mal pri sebe jeden slovenský pas a ten mu vo Venezuele zadržali a chceli skartovať. Naše úrady mu zabezpečili náhradný cestovný doklad, aby ho mohli z juhoamerickej krajiny priviezť do Bratislavy. Teraz policajný prezident Tibor Gašpar tvrdil, že náhradný doklad použitý nebol a vystavili ho len pre istotu a Viliam M. pricestoval so svojím pravým pasom. Denník Nový čas zistil, že práve tento cestovný doklad dokazuje, že nemusí byť všetko tak, ako tvrdia policajti v obvinení v prípade vraždy mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho. Motívom likvidácie mala byť krádež peňazí z nitrianskej VÚB v roku 1996. Svedok vo výpovedi priznal, že zabezpečil zbrane a podrobne opísal, ako ho Viliam M. v deň pred vraždou osobne navigoval z dediny pri Topoľčanoch do Nitry. Pas Viliama M. však môže do prípadu vniesť viac svetla. Z cestovného dokladu vyplýva, že v čase popravy nebol na Slovensku, ale v Číne. Mišenkov obhajca Igor Cibula teraz žiada jeho prepustenie na slobodu.

25. marca 2013 - Už nielen pečiatka z Kanady a Číny! Polícia má vraj v rukách dokument, ktorý naznačuje, že Viliam Mišenka, obvinený z vraždy bosa Petra Čongrádyho alias Čongiho, nebol v čase skutku na Slovensku. Vyplýva to z lustrácie v systéme Boris, ktorý v tom čase fungoval na hraniciach a evidoval pasy cestujúcich, ktorí prichádzali alebo opúšťali Slovensko. Polícia sa k tomu vyjadrovať nechcela.

28. marca 2013 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nevyhovel žiadosti obvineného Viliama M. o prepustenie z väzby a predložil ju na rozhodnutie sudcovi Špecializovaného trestného súdu Banská Bystrica. Podľa názoru prokurátora, dôvody väzby u obvineného naďalej trvajú v rozsahu, v akom boli určené v čase rozhodnutia o vzatí obvineného do väzby.

8. apríla 2013 - Ján K., korunný svedok v prípade Viliama Mišenku pre denník PLUS JEDEN DEŇ povedal, že Viliam Mišenka vlastní veľký majetok vo Venezuele a v Kanade. V Kanade má asi 30 miliónov dolárov, do Venezuely presúval sedem miliónov, v Rakúsku vlastní tri byty a na Slovensku má majetok v hodnote 10 miliónov eur. Viliam Mišenka tvrdenia Jána K. poprel a vyšetrovateľom povedal, že vo Venezuele nevlastní žiadne domy, hotely a ani zlatú baňu. Poprel tiež prevody miliónov z Kanady a majetky na Slovensku. Uviedol, že vlastní len dom a pozemky v Topoľčanoch.

11. apríla 2013 - O žiadosti Viliama Mišenku, aby bol prepustený z väzby na slobodu, rozhodol sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku - pracovisko Banská Bystrica. Nebolo okamžite známe, ako sudca rozhodol, pretože najskôr chceli informované procesné strany. Sudca rozhodol tak, že Viliam Mišenka zostáva naďalej vo väzbe. Sudca zamietol žiadosť a zároveň sťažnosť Viliama M., pretože dôvody väzby naďalej trvajú. V prípade, že voči rozhodnutiu ŠTS podá právny zástupca Viliama M. sťažnosť, bude o nej rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Sudca síce rozhodoval už v polovici minulého týždňa, ale rozhodnutie nebolo známe, pokiaľ neboli informované procesné strany.

10. mája 2013 - Obvinený Viliam M. zostane vo väzbe. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR, ktorý zamietol jeho sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

31. júla 2013 - Za nezákonné a neopodstatnené považoval námestník okresnej prokurátorky v Topoľčanoch obvinenie Karola M., Viliama Mišenku a Štefana B. z lúpeže, ktorá sa mala stať v roku 1996. Prokurátor preto policajné uznesenie o obvinení mužov zrušil. V roku 1996 sa mali vlámať do rodinného domu Topoľčanoch dvaja muži a zaútočiť na dcéru majiteľov nehnuteľnosti. Údajne sa jej pýtali, kde sú peniaze a nakoniec si zo skrýše vzali 800-tisíc korún. Trojicu mužov podľa portálu obvinili v polovici júla. Údajne ich usvedčuje svedok, ktorý proti nim vypovedá aj v prípade popravy Petra Čongrádyho, alias Čongiho, zo septembra 2004.

4. decembra 2013 - Obvineného Viliama Mišenku prepustili na slobodu. Na slobodu ho prepustil Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Viliama Mišenku však krátko po prepustení opäť zadržali. Sedel za mrežami pre obvinenie z vraždy Petra Čongrádyho zo septembra 2004, v prípade však vyšli najavo nové skutočnosti a prokurátor ho spoza mreží prepustil. Prokurátor rozhodol o zastavení trestného stíhania voči obvineným Viliamovi M., Ľubošovi F., Rolandovi Z., Karolovi M. a Štefanovi B. za skutok členstva v zločineckej skupine a za vraždu Čongiho. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Na základe výpovede nového svedka policajti zadržali a z likvidácie Čongrádyho obvinili iných ľudí. Podľa nových výpovedí v prípade boli motívom Čongrádyho vraždy pozemky a výstavba nákupného centra na nábreží Dunaja. Polícia doteraz pracovala s verziou, že motívom bola krádež peňazí z nitrianskej banky z januára 1996. Policajti ho znovu zadržali pre obvinenie z vraždy Jozefa Gudábu z marca 2003.

13. februára 2015 - Okresný súd v Nitre uznal Viliama Mišenku za vinného z vraždy Jozefa Gudábu a odsúdil ho na trest 11 rokov odňatia slobody. K vražde došlo v marci 2003 v záhradkárskej oblasti pri obci Bojná neďaleko Topoľčian. Viliam Mišenka mal podľa súdu po predchádzajúcej hádke postreliť Gudábu do brucha. Následne mal Karol M., ktorý sa v súčasnosti nachádza v Belize, streliť obeti do hlavy. Potom bolo telo poškodeného pochované do provizórneho hrobu, kde bolo vo februári 2011 objavené. Proti rozsudku sa na mieste odvolala prokuratúra i Viliam Mišenka.

30. júna 2015 - Viliama Mišenku Krajský súd v Nitre oslobodil spod obžaloby za vraždu Jozefa Gudábu. Súd tak zrušil rozsudok Okresného súdu v Nitre z februára 2015, ktorý ho odsúdil na 11 rokov odňatia slobody nepodmienečne pre trestný čin vraždy spáchaný formou spolupáchateľstva. Predseda senátu Krajského súdu v Nitre Stanislav Libant oslobodzujúce rozhodnutie súdu zdôvodnil tým, že nebolo jednoznačne preukázané, že obžalovaný skutok spáchal. Obvinenie bolo podľa senátu postavené len na výpovedi jediného svedka. Po odchode Viliama Mišenku zo súdu už pred budovou väznice na neho čakali policajti. Predviedli ho na výsluch v prípade výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z augusta 2009. Táto kauza je poslednou, v ktorej Viliam Mišenka čelí obvineniu. Pri explózii v topoľčianskej firme prišla jedna osoba o život, viaceré utrpeli zranenia.

15. júla 2015 - Viliam Mišenka sa dostal na slobodu. Z Ústavu na výkon väzby v Nitre bol prepustený na základe príkazu Najvyššieho súdu. Stalo sa tak päť minút pred 12.00 h. Viliama Mišenku poslal 3. júla do väzby ŠTS. Dôvodom bola obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov a tiež obava z pokračovania v trestnej činnosti. Väzbu požadoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Obhajca Viliama Mišenku podal proti nej sťažnosť.

26. apríla 2016 - Milan Pavlovič, ktorý si odpykáva 25-ročný trest odňatia slobody v prípade vraždy Jozefa Mišenku, pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku vzal späť svoj návrh na povolenie obnovy konania. Späťvzatie návrhu Pavlovič okrem iného odôvodnil tým, že v inom prípade, a to výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v auguste 2009, vystupuje ako svedok. Podľa jeho názoru totiž prípad, v ktorom bol odsúdený a kauza výbuchu spolu úzko súvisia a návrh chce podať, až keď bude prípad výbuchu právoplatne ukončený. Milan Pavlovič je v kauze výbuchu korunným svedkom. Prípad v súčasnosti prejednáva ŠTS v Banskej Bystrici.

15. júna 2016 - Výpoveďami ďalších svedkov pokračovalo po dvoch mesiacoch na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009. Na lavici obžalovaných sedia za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy Viliam Mišenka. a Ján K. Prvý si mal objednať likvidáciu svojej švagrinej Zuzany Mišenkovej, ktorá však explóziu prežila a druhý, ktorý je vo výkone trestu za iné skutky, ju mal vykonať. Obaja tvrdia, že sú nevinní. Medzi svedkami boli aj dvaja policajti z kriminálky, ktorí rozprávali o okolnostiach vyšetrovania výbuchu. Ďalšieho svedka eskortovali na ŠTS z väzenia, istý čas totiž sedel s korunným svedkom v tomto procese Milanom Pavlovičom. Ten vypovedal už v apríli tohto roku a takisto ho priviedli spoza mreží, kde si odpykáva právoplatný 25-ročný trest za úkladnú vraždu topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku, synovca obžalovaného Viliama M. Ako vtedy uviedol, medzi oboma obžalovanými robil akúsi spojku a odovzdával odkazy, aby ich spolu nedávali dokopy, hoci vraj Topoľčany a okolie vedelo, že "Ján K. robí pre Viliama M. špinavú robotu, že je to jeho človek". Bolo údajne len na vykonávateľovi, akým spôsobom Zuzanu Mišenkovú zlikviduje a on sa rozhodol pre nálož. Tú do priestorov predajne v osudný augustový deň doniesol Peter Hertl, ktorý pri výbuchu zahynul. Ján K. ju mal odpáliť na diaľku.