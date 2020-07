Pršalo dva mesiace, aj tak miestami zostáva sucho

Na Záhorí a hornom Zemplíne je už extrémne vlhko.

5. júl 2020 o 15:38 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Koncom apríla bola mapa, ktorá zobrazuje stav podzemných vôd na Slovensku, takmer celá červená. Takmer všetky stanice po krajine namerali ich extrémny nedostatok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj po dvoch daždivých mesiacoch zostávajú na Slovensku oblasti, najmä na juhu Podunajskej nížiny, ktoré majú nedostatok vlahy.

Naopak, v oblastiach, kde začalo byť medzičasom extrémne vlhko, nemôžu pracovať poľnohospodári, lebo by ich stroje zapadli.

Suché miesta vzdorujú dažďu

"Nespoliehal by som sa na to, že problém možného sucha sa u nás atmosférickými zrážkami, ktoré boli zaznamenané od posledného týždňa mája do súčasnosti, už vyriešil," hovorí klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Sucho v hĺbke do jedného metra sa podľa stránky intersucho.sk prejavuje najmä v okolí Brezna a Bánoviec nad Bebravou.