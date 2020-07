Na Slovensku by mali vzniknúť štyri nové chránené areály

Vzniknúť by mal aj chránený areál v okrese Komárno a to Marcelovské piesky.

3. júl 2020 o 11:07 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku by mali vzniknúť štyri nové chránené areály. Vyplýva to z materiálov, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Chránený areál Kamenínske slaniská by sa mal nachádzať v okrese Nové Zámky so štvrtým stupňom ochrany. Jeho výmera by mala byť 119,8 hektára. Ochrániť by sa mali tri biotopy európskeho významu, vnútrozemské slaniská, panónske stepi a nížinné a podhorské kosné lúky.

Vzniknúť by mal aj chránený areál v okrese Komárno a to Marcelovské piesky. Jeho rozloha by mala byť 42 hektárov. Nachádza sa tu tarica krivolaká pravá, ktorá je rastlinou národného významu. Marcelovské piesky by mali mať tretí stupeň ochrany.

V navrhovanom chránenom areáli Panské lúky v okrese Nové Zámky sa nachádzajú živočíchy kunka červenobruchá, ropucha zelená či rosnička zelená. Z rastlín národného významu to je gáfrovka ročná, steblovec močiarny aj skorocel prímorský. Pre Panské lúky by mal platiť tretí stupeň ochrany, vyplýva z materiálu.

V okrese Šaľa by mal vzniknúť chránený areál Síky s rozlohou 40,11 hektára. Chrániť by sa tam mali biotopy európskeho významu a to vnútrozemské slaniská a slané lúky, tiež nížinné a podhorské kosné lúky. Platiť by tu mal druhý stupeň ochrany.