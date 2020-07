Americký novinár: Vďaka nebesiam za Trenčín!

Správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

3. júl 2020 o 12:23 The Slovak Spectator

1. Videl som pochodovať Martina Luthera Kinga, toto je väčšie. Američania na Slovensku o protestoch v USA: Demonstrations back home even bigger than the civil rights era

2. Zachované oltáre, maľby či sochy. V gotickom umení má Slovensko veľké bohatstvo: Slovakia has one of the richest collections of gothic art in Europe

3. Slovenský folklór patrí vďaka svojej rozmanitosti medzi európske unikáty: Folklore is commonly exploited by politics in Slovakia, ethnomusicologist says

4. Slávu starých uhorských železiarní sa na Horehroní snaží oprášiť nový projekt: The famous history of Coburg Ironworks to be dusted off

Článok pokračuje pod video reklamou

5. Zrušili rovnošaty a oblečenie darovali second handu. Aj takéto HR projekty môžu inšpirovať iných: No dress code and innovative recruitment. How HR can inspire others

6. Ako vrátiť pôvodnú tvár Devínskej Kobyle? Aktivisti použili aj oheň: Alien black pines give way to original nature at Bratislava’s Devínska Kobyla

7. Včely na streche bratislavskej radnice, nová triková expozícia v Starom Smokovci, či zaujímavé júlové podujatia. Pozrite si náš prehľad o cestovaní a kultúre na Slovensku: Bees housed on Bratislava roof; Hossa becomes a living legend

8. Aké trendy ovplyvňovali trh práce v uplynulom roku? More job offers with home office, gender gap remains wide. How labour market has been developping

9. Nová vláda plánuje viacero významných zmien v pracovnoprávnej legislatíve. Akú majú šancu uspieť? The government’s priority is to keep existing workplaces and create new ones

10. Americký novinár: Vďaka nebesiam za Trenčín! Thank heavens for Trenčín (from our archive)

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.