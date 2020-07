Kollár zo Za ľudí považuje Sme rodina za najviac vzdialeného partnera

Poslanci SaS a Za ľudí vidia rozdiel v informáciách o Borisovi Kollárovi z minulosti a zo súčasnosti.

3. júl 2020 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Poslanci koaličných strán Za ľudí a Sloboda a solidarita (SaS), vidia rozdiel v informáciách o šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) z minulosti a súčasnou kauzou plagiátu jeho diplomovej práce.

“ Kandidoval ako človek, o ktorom tie veci z minulosti boli známe, napriek tomu dostal hlasy od viac obyvateľov ako SaS s najlepším volebným programom. „ Jana Cigániková, SaS

Nepovažujú preto za chybu, že po voľbách sa stala Sme rodina súčasťou novej vlády.

Podľa poslankyne SaS Jany Cigánikovej „diplomovka je jasne dokázaná vec“ a táto informácia sa o Kollárovi nevedela. Poslanec strany Za ľudí Miroslav Kollár povedal, že vstup do takejto koalície zvažovali aj s vedomím známych rizík.

Kontakty s mafiou

O Borisovi Kollárovi médiá v minulom volebnom období zverejnili podozrenia, že sa začiatkom 90-tych rokov zúčastnil na pašovania drog, čo on odmietol.

Mal nevhodnú komunikáciu na sociálnej sieti s neplnoletou dievčinou z resocializačného zariadenia.

Kollár tvrdil, že nevedel, koľko mala rokov. Hovoril, že ho vždy ona kontaktovala ako prvá. Na dovolenke na Kube bol odfotený s jedným z bossov bratislavského podsvetia, ktorý dnes sedí vo väzení. Kollár to vysvetľoval tak, že sa stretli náhodne.

Cigániková: Iná vláda by bola horšia

Poslankyňa Cigániková (SaS) povedala, že strana do koalície s Borisom Kollárom išla preto, lebo tak rozhodli voliči a iná vláda by bola horšia.

„Voliči mu dali hlas napriek tomu, že mal nejakú fotku. A to ostatné buď nevedel alebo sa nedokázalo. Keby vozil drogy, tak je vo väzení a nie v parlamente,“ reagovala Cigániková, či nebolo chybou ísť do koalície s Borisom Kollárom, ak boli známe informácie o jeho minulosti a či neboli závažnejšie ako súčasná kauza jeho diplomovej práce.

Cigániková zdôraznila, že problém diplomovej práce a informácie z Kollárovej minulosti by sa nemali dávať na jednu úroveň.

„Diplomovka je jasne dokázaná vec a dnes je predsedom parlamentu. Kandidoval ako človek, o ktorom tie veci z minulosti boli známe, napriek tomu dostal hlasy od viac obyvateľov ako SaS s najlepším volebným programom,“ tvrdila poslankyňa.

Podľa nej pri vysporiadaní sa s Kollárovou diplomovkou, nemôže byť SaS iná, ako bola v prípade rigoróznej práce bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka. „Nemôžete niečo iné hovoriť pred voľbami ako po voľbách. To sa nerobí,“ uzavrela Cigániková.

Za ľudí: Najviac vzdialený koaličný partner

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) ku Kollárovej minulosti povedal, že „to boli niektoré veci vo forme podozrení, niektoré vo forme informácií“. Podotkol, že zo strán, ktoré tvoria koalíciu, mu je Sme rodina najvzdialenejšia.

„Viem si predstaviť koaličnú zostavu, ktorá by viacej zodpovedala mojim nárokom, ale takto dopadli voľby. Myslím si, že bolo rozumné radšej vytvoriť štvorkoalíciu s ústavnou väčšinou ako trojkoalíciu s tesnou väčšinou, ktorá by neumožňovala robiť ústavné zmeny. A hlavne by mohla byť nestabilná a mať veľmi krátke trvanie. V tej chvíli to rozhodnutie bolo správne,“ ozrejmil Dostál.

Za chybu teraz považuje, že Kollár nezareagoval správne a neodstúpil z funkcie predsedu parlamentu.

Poslanec Za ľudí Miroslav Kollár uviedol, že strana zvažovala vstup do súčasnej koalície.

„Aj pri všetkých rizikách, ktoré boli známe, vzhľadom na potrebu zásadných ústavných zmien a opravenie krajiny po vládach Roberta Fica, s vedomím, že nás možno čakajú situácie, akej sme svedkami dnes,“ povedal Miroslav Kollár.

Verí, že Sme rodina vyrieši aktuálnu situáciu tak, „aby sme mohli bez problémov pokračovať“.

Zo strán vládnej koalície SaS a Za ľudí zaujali ku kauze diplomovka jednoznačný postoj a vyzvali Borisa Kollára, aby odstúpil z čela parlamentu. Ten reagoval, že v hre je aj odchod Sme rodina z koalície, keby bol dotlačený k odchodu z funkcie.

Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany.

Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Kollár v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister.

Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.