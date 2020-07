Zraniteľnosť žien počas izolácie vzrástla

Obetiam domáceho či sexuálneho násilia by pomohla dostupnosť bezpečného bývania pre každú obeť.

4. júl 2020 o 13:33 SITA

BRATISLAVA. Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete a ich zraniteľnosť v období izolácie spôsobenej pandémiou koronavírusu vzrástla.

V tejto súvislosti by riešením mohlo byť aj využitie operátorov mobilných sietí na pravidelné zasielanie SMS s kontaktmi pomoci pre ženy zažívajúce násilie.

Pre agentúru SITA to uviedli riaditeľka Krízového centra Brána do života Daniela Gáliková a sociálna pracovníčka Bronislava Korec Terenová.



Zároveň upozornili, že adekvátna pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie, by sa mala začínať vymožiteľnosťou práva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Násilie zažíva každá tretia žena

Situácii žien by podľa nich zároveň pomohlo skrátenie lehôt v bežných súdnych konaniach, ako napríklad rozvod, úprava výkonu rodičovských práv či vyriešenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Súvisiaci článok S uvoľnením opatrení stúpol počet ľudí nahlasujúcich domáce násilie Čítajte

„Výrazným problémom je tiež fakt, že dlhy manžela aj roky po rozvode musí znášať bývalá manželka, čo znemožňuje ekonomickú stabilitu,“ tvrdia pracovníčky krízového centra.



Analytici z Inštitútu pre výskum rodiny (IPVR) Jana Jablonická-Zezulová a Andrej Kuruc upozornili že podľa prieskumov Agentúry pre základné ľudské práva, zažíva násilie každá tretia až štvrtá žena.

„Napriek vážnej situácii vláda a parlament odmietli Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor), ktorý komplexne rieši túto problematiku na vysoko expertnej úrovni.

Na druhej strane neprijal žiadnu alternatívnu podporu v podobe zákona o prevencii násilia páchaného na ženách a stabilizovania finančnej podpory bezpečných ženských domovov a poradenských centier pre ženy, ktoré zažívajú násilie, ako aj zlepšenie dostupnosti pomoci vo všetkých regiónoch,“ vysvetlili analytici.



Upozornili tiež, že podľa Generálnej prokuratúry za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní v súvislosti s domácim násilím oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil o 49 percent.

Stúpajúci trend sa odzrkadlil aj v počte vznesených obvinení pre tento trestný čin, a to až o 47 percent, vysvetlili analytici.

Vláda chce systémové riešenia

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa v programovom vyhlásení zaviazala, že najvyššou prioritou bude pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou.

Súvisiaci článok Vyťaženosť Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie sa počas pandémie zdvojnásobila Čítajte

Gáliková a Korec Terenová dodali, že obetiam domáceho či sexuálneho násilia by pomohla dostupnosť bezpečného bývania pre každú obeť a štátne, respektíve obecné dávky v trvaní aspoň pol roka, pokiaľ sa ukončia súdne konania, ako aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom alebo rozhodnutie o výživnom.

V prípade život ohrozujúcich situácií možnosť poskytnúť policajnú ochranu, sprísnenie legislatívy, pokiaľ ide o rozlišovanie medzi priestupkom a trestným činom v prípade násilia páchaného na ženách.