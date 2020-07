Biskup Judák: Verejný život poznačilo neetické konanie

Biskup sa poďakoval všetkým, ktorí bojovali v prvej línii proti koronavírusu.

5. júl 2020 o 12:06 TASR

NITRA. Stovky veriacich sa v nedeľu zišli v Nitre na celonárodnej Cyrilo-metodskej púti. Slávnostnú svätú omšu na Svätoplukovom námestí celebroval nitriansky biskup Viliam Judák.

V úvode omše poďakoval za božiu ochranu Slovenska počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slová vďaky venoval i ľuďom, ktorí proti novému koronavírusu bojovali v prvej línii i všetkým, ktorí sa počas pandémie chovajú zodpovedne. V kázni Judák ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa.

Súvisiaci článok Čaputová: Cyril a Metod boli odvážni ľudia Čítajte

Podľa biskupa by sme na Slovensku nemali zabúdať na štátotvorný odkaz svätcov, ktorý kresťanom hovorí, aby boli aktívni a angažovaní.

"Kresťania nie sú občanmi druhej kategórie iba preto, že sú veriaci. Potrebujeme ľudí, ktorí majú pevne definovanú identitu. Štýl verejného života je poznačený hrubými neetickými spôsobmi konania a týka sa aj nás. Často sa vybíjame vo vzájomnej nenávisti a urážaní," pripomenul Judák.

Vo svojej kázni upozornil, že verejnosť na Slovensku mnohé negatívne javy toleruje.

"Na niektoré nešváry sme si už žiaľ navykli a iné ospravedlňujeme zlou dobou. Ako napríklad korupciu i ďalšie neduhy doby. Netýka sa to len tých hore, tej či onej politickej garnitúry. Týka sa to nás všetkých. Musíme prejsť od egoizmu k obeti, od chamtivosti k veľkodušnosti a ku schopnosti deliť sa s dobrami, ktoré vlastníme. Sčasti sme to zažili aj v poslednom období, keď sme hlbšie siahli do svojej ľudskosti," spomenul Judák.

V závere kázne zdôraznil dôležitosť rodiny i cyrilo-metodského odkazu.

"Potrebujeme prebudiť hrdosť na našu identitu a vieru. Ani Cyril a Metod to nemali ľahké, keď chceli vytvoriť veľký národ, ktorý by Boha oslavoval svojím jazykom. Aj dnes potrebujeme vedomie, že nenahraditeľnou súčasťou tradovania cyrilo-metodských hodnôt sme aj my a naša generácia," dodal nitriansky biskup.