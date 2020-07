Matovič: Ak má koalícia vydržať, Sme rodina musí ostať

Premiér tvrdí, že SaS a Za ľudí nakoniec ustúpia.

5. júl 2020 o 19:47 TASR, Jakub Habas

BRATISLAVA. Ak má vládna koalícia vydržať, Sme rodina v nej musí ostať. Premiér Igor Matovič to povedal v diskusnej relácii Na telo plus. Po odchode hnutia by mala koalícia 78 poslancov, čo podľa neho nestačí.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár by podľa premiéra po odvolaní z postu predsedu parlamentu odišiel aj z koalície.

Matovič: SaS a Za ľudí stiahnu chvost

Koalíciu rozhádala Kollárova diplomovka, ktorej časť sa zhoduje s prácou jeho školiteľa a čelí tak podozreniam z plagiátorstva. Odchod Kollára z postu šéfa Národnej rady žiada SaS aj Za ľudí. OĽaNO jeho odstúpenie nežiadalo.

Matovič si nemyslí, že Kollár na čele parlamentu skončí, ak by aj k odvolávaniu došlo, koaliční partneri by podľa neho vládu nepoložili.

„Predpokladám, že na konci SaS aj Za ľudí stiahnu chvost a bola to len taká hra na ľudí,“ povedal premiér.

Koaličným partnerom nestačilo, že sa Kollár ospravedlnil a povedal, že nebude používať titul. Ten to považuje za vydieranie a koaličným partnerom odkázal, že nie je prilepený k žiadnej stoličke.

Ďalšie stanovisko poskytne Kollár po zasadnutí poslancov z klubu Sme rodina. "Nechajte sa prekvapiť," povedal vo štvrtok. O situácii by malo hnutie hovoriť už v pondelok.

Reforma polície

Reformu voľby šéfa polície by podľa premiéra mohli predstaviť na jeseň. Bývalý šéf tímu Gorila a súčasný štátny tajomník Ministerstva vnútra Lukáš Kyselica by podľa neho nebol dobrou voľbou na pozíciu policajného prezidenta.

Vylúčil aj bývalého šéfa polície Jaroslava Spišiaka. "Ja si myslím, že pán Spišiak už jednu šancu mal a stačilo," skonštatoval.

Premiér tiež povedal, že za jeho vlády sa Slovensko nevráti k rovnej dani 19 percent.