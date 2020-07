Školy majú už len pár dní na vyplnenie dotazníkov o dištančnej výučbe

Svoj názor vyjadrilo zatiaľ 20 percent škôl.

6. júl 2020 o 13:19 SITA

BRATISLAVA. Do dotazníka na zistenie názorov na dištančné vzdelávanie, ktorý spustili 2. júla, sa doteraz zapojilo zhruba 20 percent škôl.

Na tlačovej konferencii, ktorú viedla štátna tajomníčka ministerstva školstva pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová to dnes uviedla poverená riaditeľka Inštitútu vzdelávacej politiky Zuzana Baranovičová.

Hodnotiaca správa

Predbežne v auguste by mal Inštitút vzdelávacej politiky vytvoriť evaluačnú správu.

Dotazníky poskytujú všetkým respondentom priestor vyjadriť sa k otázkam, akým problémom v posledných mesiacoch čelili a aký typ pomoci by privítali.

Zber dát by mal zistiť aj to, akými spôsobmi a ako efektívne sa žiaci zapájali do dištančnej výučby, či ako sa im podarilo vysporiadať sa s procesom opätovného otvárania škôl.

Dodáva, že informácie od ľudí z praxe im pomôžu lepšie nastaviť systém pomoci a podpory, ako aj pripraviť sa na prípadnú druhú vlnu pandémie.

Dotazníky z NÚCEMu

IVP s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pripravil dva krátke dotazníky. Jeden vyplnia riaditelia a druhý učitelia základných a stredných škôl.

Údaje budú spracované anonymne a nebudú slúžiť na hodnotenie jednotlivých škôl. Dotazníky môžu vypĺňať do 10. júla 2020.

Žiaci sa vrátili v júni do škôl

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19.

Škôlky a prvý až piaty ročník základných škôl sa mohli otvoriť od 1. júna. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl sa do lavíc mali vrátiť 22. júna.