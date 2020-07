RTVS hrozí po súdnom spore s Omega Plus exekúcia

Najvážnejší spor sa týka platnosti výpovede zmluvy na výrobu počasia.

6. júl 2020 o 15:00 TASR

BRATISLAVA. Vykonanie exekúcie, ktorá RTVS hrozí v prípade súdneho sporu ťahajúceho sa od roku 2002, by malo významný vplyv na finančnú situáciu verejnoprávneho vysielateľa, keďže finančný výdavok v požadovanej výške, vyše 9,5 milióna eur, nie je schopná absorbovať v jednom kalendárnom roku.

Vedenie RTVS na to upozornilo na pondelkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, ktorý sa zaoberal výročnou správou o činnosti a hospodárení RTVS za rok 2019.

Na prebiehajúce súdne spory sa pýtal podpredseda výboru Miroslav Kollár (Za ľudí).

Takmer dva a pol milióna

Najvážnejší spor sa týka platnosti výpovede zmluvy na výrobu počasia. RTVS zažalovala v roku 2002 spoločnosť Omega Plus, súčasným žalobcom je spoločnosť Causal.

Riaditeľka sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring informovala, že v období od konca roka 2019 do obdobia zostavenia účtovnej závierky bolo RTVS doručené oznámenie o začatí exekúcie.

"Týka sa sumy 2 435 602 eur spolu s príslušenstvom, to je vo výške 12 percent od roku 2002, teda celková čiastka je vyše 9,5 milióna eur," priblížila.

Dovolanie na Najvyšší súd

RTVS v marci podala dovolanie na Najvyšší súd SR a požiadala o odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku. "Súd ešte nerozhodol," uviedla.

Priznala, že ak by RTVS musela vyplatiť túto sumu, znamenalo by to veľký zásah do finančnej stability.

"Rezervu v tejto výške nemáme, máme alokovanú rezervu, no rozpočet s takouto výškou sumy neráta," povedal. "V súčasnosti máme exekútorom odstavený jeden z našich účtov," ozrejmila.

Spor aj s Jakubiskom

Druhým najvýznamnejším sporom pre RTVS je súd so spoločnosťou Film agency, Juraj Jakubisko a Jakubisko Film o neoprávnené vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho diela Bátory.

Podľa výročnej správy požaduje žalobca v 1. rade zaplatenie 1.213.496 eur, žalobca v 2. rade 50 000 eur a žalobca v 3. rade 1 267 608 eur.

"Prvostupňový súd žalobu zamietol, žalujúca strana sa odvolala, termín odvolacieho konania ešte nie je známy," uviedla RTVS vo výročnej správe.

K 31. decembru 2019 predstavovali dlhodobé ostatné rezervy RTVS k súdnym sporom, vtátane občianskoprávnych majetkových sporov, pracovnoprávnych sporov i sporov o ochranu osobnosti celkovú sumu 12. 462.284,72 eura.