Dobré ráno: Nik nechápe, prečo chce Matovič koaličnú krízu

Ako eskalovala kauza okolo diplomovky Borisa Kollára.

7. júl 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/nfknp-e245df?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohla to byť krátka kauza. Boris Kollár sa mohol ospravedlniť, mohol aj odstúpiť, premiér Igor Matovič sa mohol tváriť, že sa ho diplomovka predsedu Národnej rady netýka.

Namiesto toho tu máme plnoformátovú koaličnú krízu, v koalícii sa vytvárajú podkoalície SaS a Za ľudia proti OĽaNO a Sme rodina, premiér blúzni o variantoch s koncom vlády a nik poriadne nevie, čo sa vlastne deje a ako to celé dopadne.

Čo sa to teda politicky odohráva, prečo tu máme vládnu krízu, ako nepochopiteľne sa správajú politici a ako sa to celé skončí?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

O väzobnom stíhaní Norberta Bödöra rozhodne Najvyšší súd vo štvrtok. Sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban totiž v nedeľu večer prepustil Bödöra zo zadržania a nevzal ho do väzby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry následne podal sťažnosť.

Minister životného prostredia Ján Budaj vymenil šéfa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Médiá aj Nadácia Zastavme korupciu však dostali dopredu anonymný tip, kto súťaž na riaditeľa vyhrá. Novým šéfom vodohospodárov sa naozaj stal Vladimír Kollár. Ten, navyše, mal na niektorých členov výberovej komisie podozrivé väzby.

Ľudia by mali zvážiť, či naozaj potrebujú vycestovať. Ministerstvo zahraničných vecí pripomína, že výstraha pred vycestovaním platí aj pre niektoré oblasti Poľska, ľudia by mali zvážiť aj cestu do Prahy, do chorvátskeho Záhrebu či Osijeku. Od včera však platí uvoľnený hraničný režim pri návrate z viacerých krajín, ich zoznam nájdete napríklad na webe SME.sk.

Pri Viedni našli telo blogera, ktorý kritizoval čečenského lídra. Zavraždeným má byť Mamichan Umarov, ktorý vo svojich článkoch kritizoval Ramzana Kadyrova. Rakúska polícia v kauze zadržala dvoch Rusov.

Vo veku 91 rokov zomrel taliansky skladateľ Ennio Morricone. Jeden z najväčších tvorcov filmovej hudby všetkých čias, autor kultovej hudby k Vtedy na západe, podľahol v nemocnici komplikáciám po nešťastnom páde.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie bude hudobné. Včera som totiž, ja viem, mal som už dávno, ale teda pre seba som objavil americkú elektropopovú hudobníčku Nandi Rose Plunket, známejšiu ako Half Waif. Jej rodina má korene v Ugande, no ona žije v Spojených štátoch, a ak hľadáte moderný, inteligentný, aktuálny indiepop, naozaj skúste. A pokojne začnite jej vystúpením v úžasnom minikoncertnom projekte Tiny Desk Concerts od NPR.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.