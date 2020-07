Poslanci dnes budú diskutovať aj o návrhoch zákonov o interrupciách

Parlament by mal schváliť nové pravidlá výberu šéfa prokuratúry.

7. júl 2020 o 10:40 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady budú v rámci deviatej schôdze, ktorá sa začína dnes o 13:00, rokovať aj o novele zákona upravujúcej voľbu generálneho prokurátora.

Členovia zákonodarného zboru budú diskutovať o štyroch návrhoch zákonov o umelom prerušení tehotenstva.

V pléne odznie informácia slovenských poslancov Európskeho parlamentu o možnostiach čerpania finančných zdrojov Európskej únie na podporu ekonomiky SR.

Parlament bude tiež voliť člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a kandidátov na členov disciplinárnych senátov.



Parlament by mal na schôdzi definitívne schváliť pravidlá výberu nového šéfa prokuratúry.

Väčší okruh navrhovateľov

Cieľom novely zákona, ktorú do pléna predložili koaliční poslanci Juraj Šeliga, Alojz Baránik, Ondrej Dostál, Milan Vetrák a Petra Hajšelová je, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi.

Doteraz sa o túto funkciu mohli uchádzať len prokurátori. Poslanci tiež navrhujú rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie. Podľa aktuálne platnej legislatívy môžu návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu.

Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Voľba kandidáta na post generálneho prokurátora má byť v parlamente verejná.

Zmeny v interrupčnej legislatíve

Národná rada v prvom čítaní prerokuje zmenu v interrupčnej legislatíve, ktorá má podľa poslankyne Anny Záborskej pomôcť ženám lepšie sa rozhodovať o umelom prerušení tehotenstva vďaka zavedeniu nových podporných sociálnych a finančných opatrení.

Poslanci chcú okrem iného presadiť, aby žena po novom mala dlhšiu dobu na premyslenie si umelého potratu zo 48 na 96 hodín. Chcú tiež, aby bol lepší zber informácií o dôvodoch potratov. Poslanci navrhujú zakázať komerčnú reklamu na umelé potraty.

Okrem iniciatívy poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú v programe schôdze ďalšie tri návrhy týkajúce sa interrupčnej legislatívy z dielne nezaradených poslancov a strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

Politická reklama a štátne ceny

Parlament bude diskutovať o novele zákona, ktorá má umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas kampane volieb do orgánov územnej samosprávy podľa rovnakých princípov, ako je to v súčasnosti možné v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky.



Snemovna by mala definitívne schváliť návrh zákona poslanca Jozefa Lukáča, ktorý predsedovi parlamentu rozšíri možnosti udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana jednotlivcom alebo kolektívu za mimoriadne významné zásluhy a výsledky práce aj v humanitárnej oblasti.

V súčasnosti môže šéf parlamentu udeliť cenu v oblasti spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života.