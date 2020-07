Remišová: Diplomovka nie je koaličný, ale Kollárov osobný problém

Strana Za ľudí pre kauzu jedného z partnerov nebude odchádzať z koalície.

8. júl 2020 o 11:35 TASR

BRATISLAVA Problém s diplomovkou je osobným problémom predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) a nie je to problém koalície.

Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Kauza jednotlivca

Reagovala tak na utorkové odvolávanie šéfa parlamentu pre jeho diplomovú prácu.

Remišová deklarovala, že strana Za ľudí je jednotná v tom, že pre kauzu jedného z partnerov nebude odchádzať z koalície.

Úlohou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) je podľa Remišovej zjednocovať koalíciu, zjednocovať partnerov a viesť ich ako jeden tím. "Ak človek z toho tímu strieľa góly do vlastnej bránky, je to jeho problém, ale my to robiť nebudeme," podotkla.

Mičovský: Treba sa poučiť

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nechcel utorkové udalosti v parlamente a roztržku medzi podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom (Za ľudí) a šéfom parlamentu komentovať.

"Nesledoval som dianie ani médiá, plne ma zamestnalo riešenie záležitosti týkajúce sa Národnej diaľničnej spoločnosti," povedal.

Remišová na margo roztržky uviedla, že Kollár aj Šeliga by si to mali vyriešiť mimo parlamentu.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) je presvedčený, že cieľom vlády je dokázať, že sa dá vládnuť korektne. Priznal, že utorkové momenty v parlamente to nepotvrdili. "Verím, že sme schopní poučenia," uviedol.

Vyšší cieľ vlády

Poukázal tiež na to, že politika má svoje zákonitosti, ktoré nie sú vždy v súlade s bežným správaním.

"Vyšší cieľ požehnáva niektoré postupy, ktoré by sme v normálnom bežnom živote okomentovali, že nie sú celkom adekvátne," uviedol v súvislosti s okolnosťami okolo diskusie a samotného odvolávania šéfa parlamentu.

Poslanci Národnej rady SR v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Kollár čelí podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci.

Návrh na svoje odvolanie podal sám. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby sám odišiel z funkcie.

To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie, považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO jeho odchod nežiadalo.