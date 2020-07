Okresný súd v Bratislave spomaľuje zastaralý systém a staré spisy

Len za december podali na sú 39 000 návrhov na obchodný register.

8. júl 2020 o 11:48 TASR

BRATISLAVA. Na obchodnom úseku Okresného súdu Bratislava I je aktuálne priemerná nevybavenosť na jedného vyššieho súdneho úradníka viac ako 6000 vecí.

Uviedol to predseda Okresného súdu Bratislava I Ján Golian.

Zastaralý systém Corwin

"Spôsobili to koneční užívatelia výhod, keď len za december 2019 bolo na obchodný register podaných 39 000 návrhov, ktoré treba spracovať. Fatálny problém obchodného registra je zastaralosť systému Corwin, o čom Ministerstvo spravodlivosti SR vie," priblížil Golian.

Podľa neho problémy so starým systémom sú napríklad s preklopením údajov do rozhodnutí v správnej diakritike.

Znamená to, že pre vyššieho súdneho úradníka je elektronický návrh ešte komplikovanejší, ako keď to má písomne, lebo musí kontrolovať všetky znaky a spôsobuje to aj nesprávne zápisy.

"Keď vyšší súdny úradník sa na to pozerá poctivo a kontroluje všetky dokumenty a všetky listiny tak, ako by mal, nie je schopný vybaviť viac ako 30 zápisov denne za svoj osemhodinový pracovný čas. Keď sú zaťažení 6000 vecami, tak je iluzórne domnievať sa, že sú schopní stíhať dvojdňovú lehotu pracovných dní. Rovnako súd nebude stíhať zapísať konečných užívateľov výhod v rámci predĺženej lehoty, ktorá je do konca júna tohto roku," povedal Golian.

Sudcovia sú zavalení starými spismi

K situácii Golian uviedol jeden zo štatistických príkladov z hľadiska zaťaženosti súdov.

"Druhý najzaťaženejší obchodný register v rámci SR je pri Okresnom súde Košice a ten má približne štvrtinový nápad oproti Bratislave. Aktuálny priebežný nápad s počtom 40 sudcov, ktorých celkovo na Okresnom súde Bratislava I máme, je reálne stíhateľný," uviedol Ján Golian.

"Problém je ten, že títo ľudia sú zavalení starými spismi. S nimi máte na výber dve možnosti, a to buď budete vybavovať priebežný nápad, ale potom vám staré veci stoja, alebo sa budete venovať aj starým veciam, ale potom aj z tých nových sa postupom času stávajú reštančné, pretože nemôžete tomu venovať primeranú pozornosť a hlavne časovo to nie je stíhateľné," dodal Golian.