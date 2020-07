Andrej Kiska: Matovič ma pri Kollárovi sklamal (rozhovor)

SPIŠSKÁ SOBOTA. Bývalý prezident a šéf koaličnej strany Za ľudí Andrej Kiska na konci júna oznámil odchod z politiky. V tejto súvislosti poskytol denníku SME rozhovor.

V rozhovore sa dozviete O Kiskovom zdravotnom stave

O dôvodoch, pre ktoré končí v politike

O tom, koho by si prial za šéfa strany Za ľudí

O tom, čo si myslí o premiérovi Igorovi Matovičovi a šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi

O jeho vzťahu s Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim

O jeho plánoch po odchode z politiky​​​​​​

Pred pár dňami ste absolvovali operáciu platničky. Ako dopadla?

Musím zaklopať. Mám pocit, že dopadla veľmi dobre. Problémy, ktoré som mal, operácia odstránila.

Aké ste mali zdravotné problémy?

Mal som vyklenutú platničku. Zasiahla nerv. Ten mi spôsoboval bolesť v nohe a mravenčenie.

Mal som problémy so sedením. Bolo pre mňa obrovským problémom sedieť viac ako desať minút. Teraz to už môžem. Samozrejme, mám pooperačné problémy. Chodím na cvičenia a rehabilitujem. Malo by to trvať šesť týždňov. Potom by to už mohlo byť v poriadku.

Kde ste boli na operácii?