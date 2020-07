Dobré ráno: Poľsko sa po nedeľných voľbách môže vyhnúť ceste k autoritárstvu

Predvolebná kampaň bola veľmi špinavá.

9. júl 2020 o 23:00 Jana Maťková, Lukáš Onderčanin

Vypočujte si podcast

Stoja na úplne opačných hodnotových póloch, no prieskumy im odhadujú takmer rovnaké šance.

Poliaci si v nedeľu volia nového prezidenta a o post sa okrem Andrzeja Dudu uchádza aj Rafal Trzaskowski - súčasný starosti Varšavy.

O koho ide, ako prebiehala kampaň a ako výsledok volieb ovplyvní hlas stredoeurópskeho regiónu sa Jana Maťková pýtala Lukáša Onderčanina zo zahraničnej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

Norbert Bödör je vo väzbe. Včera o tom rozhodol Najvyšší súd. Rovno z pojednávacej miestnosti ho presunuli do väzenia v Žiline. Bödör je obvinený v kauze Dobytkár kvôli úplatkom pri agrodotáciách.

Za stredu pribudlo 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet je najvyśśí od polovice apríla. Premiér Igor Matovič komentoval aktuálny stav slovami, že je to príliš vysoký počet "na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí".

Robert Fico musí parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcii vysvetliť, za akých podmienok využíval kaštieľ vo Vinosadoch. Denník Sme eśte mesiacom upozornilo na to, že v prípade pobytu Fica v kaštieli môže ísť o prijímanie neoprávnených výhod.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila reformný ústavný zákon pre justíciu. Do Súdnej rady by po novom mohli parlament, prezidentka a vláda nominovať len nesudcov. Návrh zákona zavádza povinný vekový strop pre sudcov všeobecných súdov na 65 rokov a sudcov ústavného súdu na 70 rokov.



Anticenu Homofób roka získala poslankyňa OĽaNO Anna Záborská. Dostala ju za vyhlásenie v predvolebnej kampani, v ktorom homosexuálne páry označila za nepriateľov, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom.

Odporúčanie

Nie je to ľahká téma, no je dôležité o nej hovoriť, pretože aj vo vašom okolí môže byť žena, ktorej sa to týka. Materstvo totiž ani zďaleka nemusí byť najkrajšie obdobie života ženy, ako sa zvykne hovoriť. Môže so sebou prinášať strach, úzkosť, nespokojnosť či apatiu. Čo je popôrodná depresia, ako ju spoznať a prečo sa za ňu netreba hanbiť? Aj o tom je prvá časť druhej série nášho podcastu Medzi nami.

