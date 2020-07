Infektológ Pavol Jarčuška: Zatiaľ nie sú potrebné celoplošné opatrenia

O druhej vlne sa ešte nedá rozprávať, vraví infektológ.

9. júl 2020 o 20:43 Ján Krempaský

V stredu pribudlo na Slovensku 53 nových prípadov infekcie koronavírusom. Je to najvyšší denný prírastok od 22. apríla. Ako čítate toto číslo?

Nemám údaje o všetkých pacientoch, ale len o tých, ktorí sú z nášho regiónu (východné Slovensko, pozn. red.). Drvivá väčšina z nich prišla z rizikových krajín Zostali päť dní doma, potom sa dali otestovať a test vyšiel pozitívny. Tým, že boli doma izolovaní, nikam nechodili, predstavujú menšie epidemiologické riziko. Presne také, aké sme od týchto pacientov očakávali.

Pri otvorení hraníc sme rátali s tým, že počet pacientov narastie. Je závislý len od toho, z akých krajín sa vrátia. Za najväčšie riziko pokladám, ak niekto nedodrží päťdňovú karanténu a neurobí si následný PCR test.

Sú ľudia, ktorí idú do takzvanej bezpečnej krajiny, ale do lokality, ktorá je riziková. Napríklad v Česku je to Karvinsko, v Poľsku Sliezsko, v Chorvátsku Záhreb. Títo ľudia by mali asi tiež v záujme nešírenia infekcie dobrovoľne zostať doma a potom si urobiť PCR test.

Znamená to, že zatiaľ nie je čas na paniku alebo na špeciálne opatrenia?

Určite nie na paniku. Je dôvod na veľmi dôsledné monitorovanie pacientov a na vyhľadávanie kontaktov.

Ako čítate vyjadrenie premiéra Igora Matoviča, že situáciu s koronavírusom už nemôžeme nechať len na zodpovednosť ľudí? Prišiel už čas aj na nejaké opatrenia?