Lučanský je za to, aby sa vyhlásila štvrtá zbraňová amnestia

Poslanci Smeru navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu od novembra.

10. júl 2020 o 13:01 TASR

BRATISLAVA. Zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný prostriedok pri objasňovaní trestných činov so zbraňou. Pre TASR to uviedol policajný prezident Milan Lučanský, ktorý zastáva názor, že na Slovensku by mala byť vyhlásená v poradí už štvrtá zbraňová amnestia.

"Je potrebné urobiť štatistické analýzy a vyhodnotiť závery predošlých zbraňových amnestií. Ja osobne som ich zástancom. Doterajšie zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný prostriedok pri objasňovaní trestných činov so zbraňou. Každá odovzdaná zbraň, pri ktorej bolo zistené, že bola použitá pri trestnej činnosti, posunie políciu o krok ďalej vo vyšetrovaní. Taktiež je to veľmi efektívny proces, ako znížiť počet nelegálne držaných zbraní v obehu," vysvetlil Lučanský.

Aktuálne poslanci opozičného Smeru navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu, ktorá by mala platiť od novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do národnej rady predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive.

Doteraz sa na Slovensku uskutočnili tri zbraňové amnestie, v rámci ktorých odovzdali občania takmer 11-tisíc zbraní a cez 82-tisíc kusov streliva. Posledná sa skončila v máji 2015, druhá zase v júni 2010 a prvá v roku 2006.

Viacerí experti sa pre TASR vyjadrili, že amnestie napomáhajú k zníženiu počtu nelegálne držaných zbraní a zníženiu počtu trestných činov so zbraňou.

Ich preskúmanie na oddelení balistiky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) napomáha identifikovať, či so zbraňou nebol spáchaný trestný čin.

V rámci tretej amnestie odovzdal najviac zbraní občan z Košického kraja, a to až 64 kusov. Išlo o rekord. Z toho bolo 34 rôznych revolverov, ostatné boli dlhé zbrane. V Košiciach jeden občan odovzdal ruskú protitankovú pušku z obdobia druhej svetovej vojny.

Jednou z najstarších odovzdaných zbraní bola pruská ihlovka Dreyse z roku 1861. Slováci odovzdali aj samopaly a guľomety z vojnového obdobia, a to niekedy vo veľmi dobrom stave. Raritným odovzdaným samopalom bol nemecký Bergmann MP 18 - jeden z prvých samopalov na svete.

V rámci tretej amnestie bola odovzdaná aj známa americká puška z čias "Divokého západu" značky Winchester Model 1985, ktorá bola špeciálne vyrábaná pre cárske Rusko. Jej orientačná cena bola 3000 eur.

Bola odovzdaná aj ďalšia legendárna americká puška Sharps, ktorá sa používala najmä za americkej občianskej vojny Sever proti Juhu koncom 19. storočia a tiež v časoch "Divokého západu".

Na všetkých amnestiách sa podieľal dlhoročný vedúci oddelenia balistiky odboru kriminalistickej identifikácie KEÚ Ján Zemeník, ktorý zomrel v roku 2015 a bol pokladaný za jedného z najlepších expertov na zbrane nielen na Slovensku.