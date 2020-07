Správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

10. júl 2020 o 10:58 The Slovak Spectator

1. Ako minúť peniaze, ktoré prídu z EÚ? V čerpaní sme v minulosti zaostávali: EU recovery plan opens a window of opportunity if Slovakia can use it well

2. Na cudzineckej polícii stále stoja dlhé rady a policajti s cudzincami hovoria po slovensky: Nice but also aggressive. Immigration experience in Slovakia often depends on the officers handling it

3. Najkrajší zámok na Slovensku? Americký novinár v tom má jasno: The prettiest castle in Slovakia (from our archive)

4. Koronakríza osekala platy. Ďalší vývoj bude závisieť aj od toho, ako Slovensko krízu využije: Crisis shaves off wages

5. Židovské pamiatky sú dôležitou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva: Jewish history still being made

6. Festival Pohoda sa presunul do online priestoru, v Bratislave nájdete vystavené politické karikatúry. Prehľad správ z kultúry a cestovania na tento týždeň: Roundup: Schubert’s Slovak muse; German publisher founded by Liptov local

7. Koronavírus nateraz zastavil niektoré veľké realitné projekty: COVID-19 temporarily slowed some real estate projects

8. Slovensko zaostáva v prevencii, minister Krajčí hovorí, že rakovina bude v zdravotníctve prioritou: Health Minister pledges to make cancer a top health priority

9. Pandémia koronavírusu vrátila výhody späť na stranu zamestnávateľov: No home office revolution is coming, HR experts say

10. Matovič v zahraničí začal dobre, musí sa však naučiť byť štátnikom: New government set to put an end to any steps off the Euro-Atlantic road

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.