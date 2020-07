Poslanci v závere dňa diskutovali o hazarde, zídu sa opäť v utorok

Kollár argumentuje dôsledkami gamblerstva na rozvrat rodín.

10. júl 2020 o 14:52 TASR

BRATISLAVA. Poslanci v závere štvrtého dňa deviatej schôdze Národnej rady (NR) SR diskutovali o novele zákona o hazarde z dielne koaličných poslancov.

Umožniť má samosprávam rozhodnúť o zákaze hazardu aj bez petície. Schôdza bude pokračovať v utorok (14. 7.), keď by mali poslanci rokovať o zmenách v štátnom rozpočte.

Obe novely v prvom čítaní

Popoludní o 17.00 h by mali hlasovať o hazarde aj novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov. Obe novely sú v prvom čítaní.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ocenil predložený návrh. Argumentuje dôsledkami gamblerstva na rozvrat rodín. Podotkol, že keby bolo na nich, hazard zakážu plošne, poukázal však na skúsenosti iných krajín.

"Teraz z toho má niečo štát, poplatky a tak ďalej, nejako to dokáže regulovať, lebo stále má nad tým dozornú ruku, ale keď to plošne zakážeme, strácame možnosť to regulovať a celé to odchádza do šedej ekonomiky," reagoval na hlasy niektorých opozičných poslancov, ktorí hovorili o plošnom zákaze hazardu.

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš, ktorý je spolupredkladateľom návrhu, uviedol, že boj proti hazardu bol jedným z dôvodov, prečo vstupoval do politiky.

Rovnako poukázal na rozvrátené rodiny v dôsledku závislosti od hazardných hier. Spolupredkladateľ Peter Cmorej (SaS) dodal, že názory sú také vyhranené, že v pléne zrejme nedospejú k spokojnosti oboch strán.

"Máme aj oveľa dôležitejšie témy, ktoré by sme mali v NR SR riešiť," podotkol s tým, že hazard nie je najväčším problémom Slovenska, keďže už existuje nejaká regulácia. Nesúhlasí s plošným zákazom.

Hazard na území obce

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský deklaroval podporu novele od poslancov z ich klubu. Upozornil, že novela sa ešte bude upravovať, aby sa nemohli rozhodnutia zastupiteľstiev spochybňovať.

Pčolinský chce, aby sa dala poslancom dôvera pri rozhodovaní o tom, či bude alebo nebude hazard na území obce. "Keď poslanci mestského zastupiteľstva povedia, že chceme hazard, aj to treba rešpektovať, netvárme sa, že toto je dobré rozhodnutie, toto je zlé," dodal.

V utorok od 9.00 h by malo plénum rokovať o novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok. Hotovostný schodok štátu sa má podľa návrhu zvýšiť o 9,2 miliardy eur.

Tiež majú vzrásť celkové výdavky štátu o takmer 7,8 miliardy eur. Rezort financií zmenou reaguje na dôsledky pandémie nového koronavírusu, ako aj výpadok daňových a nedaňových príjmov. Zmeny tiež zdôvodňuje potrebou zabezpečiť zdroje na nepokryté výdavky, s ktorými tohtoročný rozpočet nepočítal.

Diskutovať poslanci majú aj o návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím by sa na základe neho mali rozšíriť. O oboch právnych normách majú rokovať v skrátenom režime.