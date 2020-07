Na Slovensku majú pribudnúť štyri nové chránené areály

Predmetom ochrany vo všetkých chránených areáloch majú byť biotopy európskeho významu.

10. júl 2020 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku by mali pribudnúť štyri nové chránené areály – Síky, Kamenínske slaniská, Marcelovské piesky a Panské lúky.

Vyplýva to z materiálov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Biotopy európskeho významu

Územie budúceho chráneného areálu Síky sa nachádza v katastri obce Močenok v okrese Šaľa na ploche vyše 40 hektárov.

Po vyhlásení by mal na jeho území platiť druhý stupeň ochrany, ktorej predmetom sú vnútrozemské slaniská a slané lúky a nížinné a podhorské kosné lúky. Štvrtý stupeň ochrany by mal platiť v areáli Kamenínske slaniská v katastri obcí Kamenín a Kamenný Most (okres Nové Zámky).

Tamojší chránený areál má mať rozlohu takmer 120 hektárov. Predmetom jeho ochrany sú vnútrozemské slaniská a slané lúky, panónske slané stepi a slaniská a nížinné a podhorské kosné lúky.

Živočíchy aj rastliny

V okrese Nové Zámky sa nachádza obec Tvrdošovce, v ktorej katastrálnom území má byť vyhlásený chránený areál Panské lúky.

Ten má mať celkovú výmeru takmer 72 hektárov. Envirorezort na jeho území plánuje zaviesť tretí stupeň ochrany, ktorej budú podliehať panónske slané stepi a slaniská a vnútrozemské slaniská a slané lúky.

Chránené budú aj druhy žiab kunka červenobruchá, ropucha zelená, rosnička zelená. Kým prvý menovaný druh patrí medzi druhy živočíchov európskeho významu, ropucha a rosnička sú druhmi národného významu.

Predmetom ochrany majú byť aj rastliny národného významu gáfrovka ročná, palina slanomilná rozložitá, steblovec močiarny, hadokoreň sivý, skorocel prímorský, astrička panónska, prerastlík najtenší, skrytka ostnatá, pakolenec obrúbený a pakolenec slanomilný.



Na Marcelovských pieskoch v katastrálnom území obcí Radvaň nad Dunajom, Krátke Kesy a Virt (okres Komárno) má platiť tretí stupeň ochrany.

Na vyše 42 hektárov veľkom území sa nachádzajú suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch, panónske travinnobylinné porasty na pieskoch a tarica krivolaká pravá, ktorá patrí medzi rastliny národného významu.



Všetky štyri chránené areály by v prípade schválenia návrhov mali byť vyhlásené s platnosťou od 1. októbra 2020.