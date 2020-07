Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť, tvrdí Gröhling

V odmeňovaní učiteľov by sa v budúcnosti mala odraziť ich aktivita či regionálne rozdiely.

10. júl 2020 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Platy učiteľov by sa mohli zvýšiť. Pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Presnú čiastku či percento neuviedol, ambície podľa jeho slov však majú veľké.

Priamo úmerné rozpočtu

S Ministerstvom financií SR je rezort školstva na začiatku debaty, no navýšenie bude podľa Gröhlinga priamo úmerné štátnemu rozpočtu.

Šéf rezortu školstva tiež povedal, že v odmeňovaní učiteľov by sa v budúcnosti mala odraziť ich aktivita či regionálne rozdiely.



„Prvý krok je, že chceme zvyšovať platy učiteľov celoplošne. Druhý krok je, že by sme chceli začať odmeňovať učiteľov, ktorí sú aktívnejší. V treťom kroku by sme mohli zvažovať regionálne rozdiely, ktoré by sme museli zadefinovať. Ale stále v tom ponímaní, že učiteľ rovnako kvalitne učí v Bratislave ako v Košiciach. Takže za ten objem štandardnej práce by mal byť zaplatený rovnako,“ povedal Gröhling.



Kým prvé kroky chce ministerstvo urobiť čo najskôr, zadefinovanie regionálnych rozdielov zrejme bude nejaký čas trvať.

Podľa vyjadrenia ministra by s tým učitelia ešte budúci rok nemali počítať. Ako poznamenal, musí tomu predchádzať diskusia napríklad aj na koaličnej rade, keďže pôjde o tému, ktorá môže ovplyvniť aj ďalšie oblasti.

Platové tarify o desať percent vyššie

Všetkým pracovníkom v rezorte školstva od 1. januára 2020 sa zvýšili platové tarify o desať percent.

Odsúhlasila to bývala vláda v októbri 2019 v nadväznosti na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Inštitút vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva predpokladá, že v roku 2020 by mal pomer platov učiteľov základných škôl k mzde vysokoškolsky vzdelaných dosiahnuť úroveň 70 percent.

V roku 2017 zarábali pedagógovia 65 percent z platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca. Priemer krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bol pritom 88 percent.



Podľa portálu platy.sk, ktorý vedie spoločnosť Profesia, je rozpätie miezd v oblasti školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 777 eur až 1 492 eur. Ide však o celkový mesačný plat vrátane bonusov.