Dobré ráno: Parlament bude rozhodovať o interrupciách

Podľa kritických hlasov ide o psychický nátlak.

12. júl 2020 o 23:18 Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/zq2xj-e2ee68?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=103&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Článok pokračuje pod video reklamou

Už v utorok by sa mali poslanci v parlamente venovať novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorej predkladateľkou je koaličná poslankyňa Anna Záborská.

Hovorí, že novela pomôže tým ženám zvažujúcim umelé prerušenie tehotenstva, ktoré sú v ťažkej životnej situácii.

Podobný návrh predložili aj nezaradení opoziční poslanci a dvoma návrhmi chcú potraty obmedziť poslanci z ĽSNS.

Ako sme sa dostali do bodu, že v parlamente sú znovu štyri návrhy o potratoch a čo sú tie najspornejšie body, ktoré najmä koaličný návrh prináša?

Nikola Bajánová sa rozprávala politologičkou a spoluorganizátorkou protestov Nebudeme Ticho Zuzanou Maďarovou.

Zdroje zvukov: TASR, FB Možnosť voľby

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Veronika Remišová sa bude uchádzať o post predsedníčky strany Za ľudí. Do tejto funkcie ju podporil aj dosluhujúci predseda strany Andrej Kiska v rozhovore pre Sme.

Podnikateľ Peter Kuba ostáva v preventívnej väzbe. Koncom minulého týždňa o tom rozhodol Najvyšší súd. Ide o podnikateľa, ktorý je podobne ako Norbert Bödör obvinený v obrovskej korupčnej kauze Dobytkár.

Za zostrelením ukrajinského dopravného lietadla v januári pri Teheráne bolo ľudské zlyhanie. Iránske úrady informovali, že dôvodom zostrelenia bolo chybné nastavenie radaru protivzdušnej obrany.

Spoločnosť Facebook zvažuje, že zakáže akúkoľvek politickú reklamu na svojej sociálnej sieti v dňoch pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. O možnom zákaze sa ešte len diskutuje, rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Na Slovensku by mali pribudnúť štyri nové chránené areály – Síky, Kamenínske slaniská, Marcelovské piesky a Panské lúky. Vyplýva to z návrhu ministerstva životného prostredia, ktorý dalo do medzirezortného pripomienkového konania.

Odporúčanie

Dnešným odporúčaním je hlavný text z magazínu Wired o virológovi Nathanovi Wolfovi, ktorý pomohol navrhnúť model poistenia ekonomík pred celosvetovou pandémiou ešte v čase, keď o COVIDe 19 nikto netušil.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.