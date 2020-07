Šeligu prekvapilo, že Kiska oznámil podporu pre Remišovú cez médiá

Šeliga v priebehu pár dní oznámi, či bude kandidovať za predsedu Za ľudí.

13. júl 2020 o 19:08 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda strany Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga oznámi počas niekoľkých dní, či bude kandidovať na predsedu strany.

Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že sa zariadi podľa toho, čo bude pre stranu najlepšie. Dôležité pre neho je, aby každý kandidát predstavil víziu pre stranu.

Šeligu neprekvapila podpora dosluhujúceho šéfa Za ľudí Andreja Kisku pre podpredsedníčku Veroniku Remišovú za svoju nástupkyňu, no prekvapilo ho, že to oznámil cez médiá.

"Nemám ambíciu si napĺňať svoje ego alebo niečo také. Behom pár dní to zbehne a ja potom tak ako vždy doteraz verejne prídem a poviem, ako som sa rozhodol, ako sme sa rozhodli," uviedol Šeliga na margo svojej kandidatúry.

Chce urobiť to, čo bude považovať za najlepšie pre stranu. "Ak viem pomôcť strane tým, že by som kandidoval a bol predseda, tak to urobím, ale ak sa diskusia nejako vyvinie a ponúkne niekto lepšiu víziu alebo to bude lepšia možnosť, však cítite, že strana Za ľudí je teraz v krehkej situácii, tak sa podľa toho zariadim," doplnil.

Šeliga podľa svojich slov vedel o preferenciách Kisku, preto ho neprekvapilo medializované vyjadrenie o podpore Remišovej. Prekvapil ho spôsob, akým to Kiska oznámil.

"Ja by som to, pri všetkej úcte, neoznamoval cez Nový čas alebo Sme, nie kvôli mne, ale kvôli všetkým členom, najprv by som to povedal im," uviedol s tým, že to na jeho postupe nič nemení.

Na otázku, či by bola Remišová dobrá líderka, Šeliga povedal, že očakáva od všetkých prípadných kandidátov predstavenie vízie, kam sa má strana posunúť. Nerobí si ideály, že Za ľudí je v jednoduchej situácii.

Kiska nedávno oznámil, že predsedom Za ľudí ostane len do augustového snemu, kandidovať na ňom už nebude. V líderskej pozícii ho od parlamentných volieb zastupuje Remišová, ktorú zároveň podporil na funkciu šéfky strany.

Remišová sa stala oficiálnou kandidátkou na predsedníčku po piatkovom nominačnom sneme v Bratislave. Okrem Remišovej a Šeligu zvažuje kandidatúru na predsedu strany člen predsedníctva Miroslav Kollár.