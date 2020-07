Gröhling: Nie je pravda, že som vyštudoval vďaka podvodu

Minister pošle na Paneurópsku vysokú školu kontrolu.

14. júl 2020 o 20:51 Michal Katuška

BRATISLAVA. Aj keď sú časti diplomovej práce ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) plagiátom, zo svojej funkcie nerezignuje, pretože chce dokončiť reformu, ktorá umožní plagiátorom odoberať tituly.

"Bude to pre mňa viac motivačné," povedal minister Gröhling v utorok, keď predstúpil pred novinárov, aby vysvetlil, prečo po jedenástich rokoch zmizla jeho diplomovka z webovej stránky knižnice Paneurópskej vysokej školy.

Stalo sa to práve v čase, keď jeho koaličný partner a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) čelil odvolávaniu z funkcie za plagiátorstvo.

"Verím, že tak ako má vo zvyku, vysvetlí dané veci a vyvodí zodpovednosť," odkázal pred týždňom Kollárovi. Teraz zodpovednosť voči sebe vyvodiť nechce.

Minister čelí podozreniu, že sa prácu snažil utajiť.

Do svojej diplomovej práce z práva na Paneurópskej vysokej škole v roku 2009 Gröhling z veľkej časti skopíroval svoju bakalársku prácu, a to 28 strán, a tiež do nej pospájal rozsiahle pasáže kníh, ktoré citoval len na niektorých miestach.

Minister sa podobne ako Kollár obhajuje vtedy platnými pravidlami.

Po utorkovom vystúpení ministra Gröhlinga zostalo niekoľko sporných otázok, ktoré nedokázal vysvetliť.