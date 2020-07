Gröhlinga mrzí, že téma diplomových prác sa politizuje

Diplomovku robil na Paneurópskej vysokej škole.

14. júl 2020 o 14:06 Veronika Orviská, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) mrzí, že téma diplomových prác sa politizuje. Tvrdí, že smernicu v čase písania dodržal.

Informoval o tom na tlačovej konferencii. „Ja nie som prikovaný k tejto stoličke, budem sa uchádzať o dôveru učiteľskej obce,“ vyhlásil.

Na otázku, či nehodlá rezignovať, odpovedal, že plánuje dokončiť reformy, ktoré v školstve chystajú.

V pondelok Denník N zverejnil informáciu o tom, že Gröhlingova diplomovka je kombináciou kompilátu a plagiátu.

Do 69-stranovej práce z práva na Paneurópskej vysokej škole Gröhling z veľkej časti skopíroval svoju bakalársku prácu, a to 28 strán, a tiež do nej pospájal rozsiahle pasáže kníh, ktoré citoval len na niektorých miestach.