Prestížna fakulta stráca kredit. Kto ju pre dekana Kotuliaka opúšťa?

Odchodom hrozí tridsať pracovníkov.

14. júl 2020 o 21:17 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Patrí k najprestížnejším fakultám na Slovensku, vychováva najlepšie platených absolventov. Fakulta informatiky a informatických technológií Slovenskej technickej fakulty však už od septembra môže fungovať v krízovom režime.

Keďže v pondelok akademický senát univerzity neodvolal dekana Ivana Kotuliaka, ku koncu leta zrejme fakultu opustí viac ako polovica zamestnancov. Z 50 pracovníkov ich môže odísť 30.

Niektorým, medzi nimi aj svojim kritikom, nepredĺžil zmluvy tesne pred ich vypršaním dekan Kotuliak. Väčšia časť sa rozhodla odísť na protest proti spôsobu, akým dekan fakultu riadi.

Medzi odchádzajúcimi sú štyria garanti siedmich študijných programov na všetkých stupňoch štúdia, traja sú spolugarantmi doktorandských študijných programov, spoločne prednášajú 34 povinných predmetov.

Po ich odchode hrozí, že sa na fakulte bude učiť menej kvalitne, prestup už preto zvažuje časť študentov. Vystavať si výučbu konkrétneho predmetu a pripraviť dobré prednášky netrvá pár týždňov, ale podľa viacerých aktívnych prednášajúcich aj tri roky.

Neľahké hľadanie

Profesori a docenti v oblasti informatiky sa nehľadajú ľahko. Ľudia s takým vzdelaním dávajú často prednosť vysokým platom v súkromných firmách.

Už teraz má pritom fakulta informatiky v prepočte na počet žiakov menej pedagógov ako iné fakulty. Náboru nových ľudí nepraje ani súčasná atmosféra na fakulte.

"K prvému septembru zostane po odchádzajúcich zamestnancoch 61 baklárskych prác bez vedenia, 59 diplomových prác bez vedenia, 27 doktorandských prác," vymenúval pred akademickým senátom v pondelok rektor STU Miroslav Fikar, ktorý Kotuliaka navrhol odvolať, no v senáte neuspel.

Kotuliak tvrdí, že výučbu od septembra na zimný semester má zabezpečenú, výučbu v letnom semestri ešte rieši. Detaily, ako presne nahradí chýbajúce sily a skúsených učiteľov, však nepovedal.

Spolieha sa aj na to, že niektorí zamestnanci napokon výpovede nepodajú alebo si budú chcieť končiace zmluvy v auguste predĺžiť.

"Koľko ich reálne skončí, uvidíme 31. augusta," odkázal cez hovorkyňu Moniku Karoliovú.

"Aby do septembra nahradil dvoch profesorov, ôsmich docentov a pätnástich ľudí, ktorí majú PhD., to je úloha, ktorá sa zvládnuť nedá. To, čo má pán dekan v talóne, bude o triedu nižšie," myslí si predseda Správnej rady STU Milan Ftáčnik.

Medzi odchádzajúcimi zamestnancami sú aj ľudia, ktorí spoluzakladali namladšiu fakultu STU v roku 2003.

Kto odchádza

Fakulta informatiky už pri tom prišla o uznávanú profesorku Máriu Bielikovú, ktorá je v minulosti viedla a dostala sa aj do expertnej skupiny pri Európskej komisii na riešenie umelej inteligencie. Kotuliak ju prepustil.