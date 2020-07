Prezidentka zaviedla novú tradíciu, ceremóniu pri ukončení služby vojakov

Podobný ceremoniál býva zvykom v zahraničí.

14. júl 2020 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová zaviedla novú tradíciu, je ňou ceremónia pri ukončení služby profesionálnych vojakov.

Hlava štátu tak urobila v Prezidentskom paláci, keď sa stretla s generálmajorom Jindřichom Jochom, ktorý odišiel do výslužby ako veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Podobný ceremoniál býva zvykom v zahraničí a hlava štátu sa rozhodla vytvoriť novú tradíciu aj na Slovensku.

„Som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie na stretnutie, lebo ste mi tým poskytli vítanú príležitosť, aby som sa za vašu celoživotnú službu vlasti úprimne poďakovala,“ začala svoj príhovor prezidentka.

Vyzdvihla, že Joch sa ako príslušník OS SR osvedčil na každom poste a funkcii, ktorú zastával. Jeho talent a pracovitosť sú podľa hlavy štátu hlavným dôvodom jeho povyšovania. Joch sa stal v roku 2017 veliteľom Pozemných síl OS SR.

Podľa prezidentky bola Jochova kariéra v ozbrojených silách ukážková. „Ale jej hodnota sa určite nemeria výškou vojenskej hodnosti, ktorú ste dosiahli, ani postavením v armádnej hierarchii, ba ani počtom vyznamenaní, ktoré ste doma alebo v zahraničí získali. Hodnota vašej kariéry spočíva v tom, čo ste počas svojho pôsobenia urobili pre ozbrojené sily, pre dôstojníkov a vojakov, čo ste urobili pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky,“ zdôraznila.

Čaputová tiež poďakovala generálmajorovi za to, že riadil všetky slovenské kontingenty v operáciách a misiách na troch svetových kontinentoch, to by podľa nej nebolo možné bez podpory jeho rodiny. Prezidentka tiež spomenula, že odchod Jocha neteší ani ministra obrany či náčelníka generálneho štábu. „Ani mňa neteší, že do výslužby odchádza taký úspešný a pracovitý vojenský profesionál, ale teší ma že odchádzate so cťou a so hlavou vztýčenou, lebo ste pre ozbrojené sily a pre vlasť urobili všetko, čo bolo vo vašich silách,“ uzavrela.