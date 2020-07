Zmeny k potratom z dielne OĽaNO prešli do druhého čítania

Účinnosť novely navrhujú od novembra 2020.

14. júl 2020 o 17:31 (aktualizované 14. júl 2020 o 17:48) TASR

BRATISLAVA. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, posunuli poslanci v utorkovom hlasovaní do druhého čítania.

Poslanci z klubu OĽaNO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.

Viac času na premýšľanie

"Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností, ako zodpovedne nasmerovať svoj život," tvrdia predkladatelia.

Navrhujú predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín.

Upraviť mienia informovaný súhlas, aby bol obrazom reálneho informovania, a nie nevyhnutnou formalitou či prekážkou. Dôraz by sa mal podľa nich klásť na zodpovednosť lekára pri poučení ženy. Zakázaná by mala byť reklama v oblasti potratov.

Navrhujú tiež upustiť od používania pojmu "umelé prerušenie tehotenstva" a zaviesť pojem "umelé skončenie tehotenstva".

"Tehotenstvo nie je prerušené a neexistuje žiadna objektívna možnosť jeho pokračovania," zdôraznili.

V prípade záujmu o vykonanie potratu zo zdravotného dôvodu na strane ženy, pre nezdravý vývoj plodu či jeho geneticky chybný vývoj by mali byť potrebné dva nezávislé lekárske posudky.

Aspoň jeden z nich by mal vyhotoviť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia - pôrodníctvo. Správy by mali byť hradené z verejného zdravotného poistenia.

Novelou mienia zlepšiť podporu žien, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania.

Viac peňazí pri ťažkom postihnutí

Napríklad pri potrebe dočasného bývania na utajenie tehotenstva. Zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj matky počas tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú.

Suma príspevku pri narodení dieťaťa by sa mohla rozdeliť na dve časti. Štyristo eur by sa mohlo žene vyplatiť už počas tehotenstva, po uplynutí 12 týždňov. Ak to matka nevyužije, celá suma by jej mala byť vyplatená po pôrode.

Ak by po prijatí prvej časti príspevku podstúpila potrat, financie by musela vrátiť.

V prípade narodenia dieťaťa s ťažkým poškodením by sa mala druhá časť príspevku zvýšiť o 3170,14 eura.

Upustiť by sa mohlo od podmienky, aby sa dieťa dožilo aspoň 28 dní. Zrušiť by sa malo aj pravidlo o znížení príspevku pri treťom a ďalšom dieťati.

Predkladatelia chcú, aby sa na štatistické účely získavali podrobnejšie údaje v hlásení o spontánnom potrate a umelom ukončení tehotenstva.

Ženy by mali uviesť svoj rodinný stav, ale aj formy používania antikoncepcie. V žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva by sa mali uvádzať aj dôvody, ak sú iné ako zdravotné.

Napríklad hmotná núdza, ohrozenie kariéry, potreba pokračovať v štúdiu, nepripravenosť byť matkou, dosiahnutý želaný počet detí, tehotenstvo následkom trestného činu, odporúčanie, nátlak, ale aj strach z reakcie rodičov či partnera a tehotenstvo ako následok náhodnej známosti.

Účinnosť navrhujú od 1. novembra 2020.