Gröhling by mal preukázať, že neporušil pravidlá, alebo odstúpiť, vyzvala Študentská rada

Šéf SAV Pavol Šajgalík na otázku, či by mal Gröhling odstúpiť, priamo neodpovedal.

14. júl 2020 o 18:12 SITA

BRATISLAVA. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by mal buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva.

V reakcii na kauzu diplomovej práce ministra to uviedla Študentská rada vysokých škôl (ŠVRŠ).

„Študentská rada vysokých škôl sa za posledný mesiac opakovane vyjadrila ku plagiátorským kauzám a ich zľahčovaniu zo strany politických predstaviteľov. Trváme na tom, že ak sa pri politikovi preukáže, že podvádzal, mal by voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť,” uvádza sa v stanovisku zástupcov študentov, ktoré SITA poskytol predseda (ŠVRŠ) Filip Šuran.



Gröhling by mal podľa študentskej rady buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva.

Znova tiež vyzvalli vysoké školy, aby zrevidovali vlastné vnútorné predpisy tak, aby účinne zabránili plagiátorským praktikám.

„Zároveň vyzývame ministerstvo školstva k príprave zákona, ktorým sa dá vysokým školám právomoc preskúmať vlastné procesy a v prípade pochybenia odobrať akademický titul,” dodávajú v stanovisku.

Šajgalík poukazuje na zodpovednosť komisie

Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík na otázku SITA, či by mal Gröhling odstúpiť z funkcie priamo neodpovedal. Poukázal skôr na povinnosti vedúceho diplomovej práce, oponenta a obhajobnej komisie, ktorá by podľa neho mala rozhodovať, ak sa zistí, že prekrývanie textov uvedených v diplomovej práci s inými publikáciami je veľké.

V prípade plagiátorstva v záverečnej práci podľa neho dochádza k porušeniu čestného prehlásenia.

„Diplomant v práci čestne prehlasuje, že magisterskú prácu vypracoval samostatne s využitím vlastných teoretických poznatkov, praktických skúseností získaných v priebehu štúdia a s použitím uvedenej odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Ak to tak nie je, diplomant podpísal nepravdivé čestné vyhlásenie,” reagoval na kauzu Gröhlingovej diplomovej práce Šajgalík.



Dodal, že ak sa zistí, že prekrývanie textov uvedených v diplomovej práci s inými publikáciami je veľké, o záverečnej práci a jej originalite musí rozhodnúť vedúci diplomovej práce, oponent a obhajobná komisia. „Ak to neurobili, nesplnili si svoju povinnosť,“ povedal.

Pellegrini kritizuje, Fico sa zdržal

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) zatiaľ nezachytil, že by chcel minister školstva urobiť politické gesto v súvislosti so svojou záverečnou prácou.

Minister by sa podľa Pellegriniho mal k prípadu postaviť "chlapsky". Vládna koalícia sa v tejto veci podľa Pellegriniho bude podporovať. Predseda Smeru Robert Fico nechcel Gröhlinga komentovať. V tejto súvislosti označil súčasnú koalíciu za nekompetentnú partiu.

Pellegrini si myslí, že keď politické gesto neurobil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa "možno viac chlapsky" mal k veci postaviť minister školstva, ktorý má byť podľa jeho slov etalónom čestnosti a vzorom pre všetkých študentov "a nie svoju prácu žiadať utajiť alebo ju stiahnuť z internetu".

"Bolo by to veľmi dobré politické gesto a keďže tak nemieni spraviť a asi tak nespraví, myslím si, že si ľudia pomyslia celkovo o strane SaS svoje, pretože si budú púšťať vyjadrenia predstaviteľov SaS z minulého týždňa vo vzťahu k Borisovi Kollárovi a teraz budú vidieť zase to 'salto mortale', keď už ide o ich vlastného ministra, je všetko naopak," priblížil podpredseda parlamentu. Pellegrini si myslí, že prípad netreba nechať zamiesť pod koberec.

"Nakoniec sa z koalície stane banda, čo sa bude navzájom podporovať, len aby im neprišli na tieto pofidérne záverečné práce," dodal. Smer si podľa Fica zachová svoju vnútornú integritu, keď nekomentoval ani prípad Kollárovej práce, ani rigoróznej práce niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka.

Fico podľa svojich slov nemá dostatok informácií a nechce vynášať súdy. Dodal len, že 'takáto nekompetentná partia ľudí' nikdy na Slovensku nevládla. "To, že niekto opísal diplomovku, je vrchol ich spôsobu života," skonštatoval.

Pochybná práca

Denník N v pondelok 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu.

Gröhling mal navyše podľa denníka v čase škandálu diplomovej práce Borisa Kollára (Sme rodina) požiadať Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ) aby stiahla jeho práce z webu knižnice. Minister aj vysoká škola to popreli. Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii zároveň uviedol, že sa bude uchádzať o dôveru školskej obce a všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti školstva. Zdôraznil, že nie je „prikovaný k stoličke“. Sám však z funkcie nateraz neodchádza.