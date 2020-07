Fico vylúčil, že by Kaliňák kandidoval do vedenia Smeru

O Norbertovi Bödörovi povedal, že sa s ním pozná ako s mnohými podnikateľmi.

15. júl 2020 o 13:46 SITA

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák nebude opätovne kandidovať na víkendovom sneme Smeru za podpredsedu strany. Na tlačovej besede v parlamente to v stredu povedal šéf Smeru Robert Fico.

Opätovne vyjadril podporu poslancovi Ľubošovi Blahovi, aby sa stal novým podpredsedom Smeru.

Fico nepotvrdil, či bude kandidovať za podpredsedu strany synovec exministra Kaliňáka Erik Kaliňák.

„Toto je hotová vec,“ komentoval Fico to, že Robert Kaliňák už nebude vo vedení strany. Poznamenal, že Kaliňák založil právny tím, ktorého úlohou „bude chrániť Smer pred takými novinami ako Sme“.



O prípadnej kandidatúre synovca exministra vnútra do vedenia strany Fico povedal, že definitívne rozhodnutie nepadlo. Erik Kaliňák v tohtoročných voľbách kandidoval za Smer z posledného 150. miesta.



Fico uviedol, že ho prekvapujú otázky o tom, kedy sa Blaha stal členom Smeru. Blaha stranu dlho reprezentoval v parlamente, jej členom však nebol. Fico odporučil médiám, aby sa spýtali premiéra Igora Matoviča na jeho stranu, či „sa vopchajú do výťahu“ alebo „prečo previedol celý majetok na manželku“.

K otázke zotrvania Martina Glváča na poste bratislavského krajského predsedu Smeru Fico poznamenal, že „momentálne platí, že má podporu krajskej organizácie“.

Glváč do parlamentu v tohtoročných voľbách nekandidoval. V minulom volebnom období odišiel z postu podpredsedu parlamentu po tom, čo sa objavila jeho komunikácia s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.



O komunikácii s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ktorý je cez rodinné väzby spojený s bezpečnostnou službou Bonul, Fico povedal, že sa s ním pozná ako s mnohými podnikateľmi na Slovensku. Tvrdil, že médiá na neho nič nemajú. „Moja žiadna komunikácia neexistuje,“ vyhlásil Fico.



Poznamenal, že bol dva či trikrát na spoločenskom stretnutí firmy Bonul s 800 zamestnancami a ďakoval, že firma vytvára pracovné miesta. Doplnil, že podobne ďakoval desiatkam ďalších firiem. Podnikateľ Norbert Bödör je momentálne vo väzbe. Mal byť konečným príjemcom úplatkov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.



Snem Smeru sa uskutoční v sobotu 18. júla v bratislavskej centrále strany. Delegáti strany by mali voliť šéfa strany, podpredsedov a generálneho manažéra. Fico v pondelok 13. júla povedal, že uchádzanie sa o funkciu predsedu Smeru je jeho „poslednou misiou“.