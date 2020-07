Zmeny v Smere: Kaliňáka by mohol nahradiť Kaliňák

V sobotu o podpredsedoch rozhodne pracovný snem.

15. júl 2020 o 20:17 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Bývalého ministra vnútra a dlhoročného člena vedenia strany Smer Roberta Kaliňáka by mohol na poste podpredsedu nahradiť jeho synovec Erik Kaliňák. Exminister vnútra ostal vo vedení strany, hoci verejne po svojom odchode z funkcie ministra v roku 2018 už nevystupuje.

Súvisiaci článok Erik Kaliňák: Prečo by mi malo prekážať, že bol Fico v byte na Vazovovej? Čítajte

Na sobotňajšom pracovnom sneme Smeru budú delagáti hlasovať o novom zložení vedenia strany.

Prázdne podpredsednícke kreslá musia zaplniť po tom, čo Smer prišiel o troch podpredsedov po prvom otvorenom rozkole v Smere - Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu.

Šéf Smeru Fico na tlačovej konferencii nepovedal, či Kaliňáka mladšieho za podpredsedu navrhne. Dal ho však na úroveň s poslancom Smeru Ľubošom Blahom, ktorému Fico už viackrát skladal komplimenty o jeho inteligencii a ktorého ako nového podpredsedu podporuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Včera som povedal niečo o Ľubošovi Blahovi. Bolo by pre mňa veľmi zaujímavé s ním spolupracovať, je to mimoriadne inteligentný človek a vie priniesť originálne názory do strany Smer-SD. Takto vnímam aj mladého Erika Kaliňáka," povedal v stredu Fico.

V júni šéf Smeru oznámil, že on sám chce Smer viesť aj po 21 rokoch na jeho čele.