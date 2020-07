Milanová pripravuje zmeny zákona o RTVS, chce odpolitizovať voľbu jej šéfa

Novely sa dotknú aj koncesionárskych poplatkov.

15. júl 2020 o 17:01 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry začalo s prípravou legislatívy, ktorá má zabezpečiť primerané a dlhodobé financovanie základných úloh Rozhlasu a televízie Slovenska a skvalitnenie jeho služieb.

Pripravované novely zákonov sa tak dotknú aj koncesionárskych poplatkov či voľby generálneho riaditeľa telerozhlasu.

Výber šéfa RTVS chce šéfka rezortu Natália Milanová (OĽaNO) zbaviť akýchkoľvek politických vplyvov. Ako uviedla pre agentúru SITA, RTVS si totiž podľa nej neplní svoju verejnoprávnu funkciu tak, ako má.

Vzniknúť by mohol zbor voliteľov

Ministerka uviedla, že v súvislosti s voľbou generálneho riaditeľa RTVS považuje za „sympatický” návrh zákona bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča (bývalý člen Smeru-SD) a poslanca Martina Poliačika (PS).

Tí navrhovali, aby nového šéfa telerozhlasu vybral vytvorený zbor voliteľov zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti.

Cieľom navrhovaného právneho predpisu bolo vylúčiť akékoľvek politické vplyvy na voľbu a odvolávanie generálneho riaditeľa RTVS, a to zmenou mechanizmu voľby a presunom kompetencie odvolávať ho z Národnej rady SR na Radu RTVS.

„Viem si predstaviť, že v nejakej fáze vieme použiť aj nezávislý sektor, ale tým, že je to verejnoprávna televízia, mal by tam byť aj nejaký mechanizmus, ktorý bude kvázi kontrolovaný v parlamente.

Je to ešte stále otázka dňa, ale nechcem o nej rozhodovať sama,“ vysvetlila Milanová. Dodala, že nikdy nebola stotožnená s tým, aby do RTVS zasahovali politici.

RTVS dostatočne neplní svoju funkciu

V súvislosti s personálnymi zmenami vo verejnoprávnej televízii uviedla ministerka, že ide o interné záležitosti, ktoré sa týkajú RTVS.

„Môj názor je taký, že RTVS momentálne neplní verejnoprávnu funkciu tak, ako má a ako by sme si to všetci želali. Na druhej strane sa nebudem involvovať do toho, kto dal výpoveď a aké personálne zmeny tam prebiehajú,“ dodala.

Pri Rade vlády SR pre kultúru vznikla 2. júla dočasná pracovná skupina pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa, v ktorej je zastúpená RTVS, odborná verejnosť z oblasti audiovízie, European Broadcasting Union združujúca európskych verejnoprávnych vysielateľov a ďalších odborníkov.