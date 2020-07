Kandidatúru na šéfa Za ľudí zvažuje tiež Kollár, počká na snemy

Kandidatúru zatiaľ oficiálne oznámila len Remišová.

16. júl 2020 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Ak za predsedu strany Za ľudí nebude kandidovať súčasný podpredseda Juraj Šeliga, pravdepodobne o tento post zabojuje člen predsedníctva a poslanec parlamentu Miroslav Kollár.

Potvrdil to pre TASR s tým, že rozhodnutie oznámi počas budúceho týždňa. Závisí to podľa neho aj od výsledkov okresných snemov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počká na výsledky snemov

Súvisiaci článok Šeligu prekvapilo, že Kiska oznámil podporu pre Remišovú cez médiá Čítajte

Momentálne sa konajú okresné snemy strany, ktoré majú podľa Kollára právo navrhovať kandidátov na predsedu. Dodal, že on, Šeliga i podpredsedníčka Veronika Remišová sa zúčastnia viacerých snemov.

"Aj v závislosti od toho, koho okresné organizácie vyzvú na kandidatúru, si myslím, že niekedy v druhej polovici budúceho týždňa sa vyjasní, kto a či sa ide oficiálne uchádzať o post predsedu našej strany," povedal vo štvrtok Kollár novinárom.

Ak by sa rozhodol za šéfa strany kandidovať Šeliga a Kollár by sa s jeho víziou stotožnil, podporil by ho a sám by sa o post predsedu neuchádzal.

"Ak by sa Juraj Šeliga rozhodol, že do toho pôjde, rád si vypočujem s čím do toho ide. Myslím si, že si viem predstaviť jeho podporu. Rovnako si viem predstaviť, v prípade, že sa Juraj rozhodne do toho nejsť, a vyzvú ma nejaké okresné organizácie, že sa o tú funkciu budem uchádzať aj ja," priblížil.

Ako jeden tím

Šeliga s Remišovou by mali podľa Kollára spolupracovať. "Buď budeme spolu držať ako jeden tím a spolupracovať alebo nemáme šancu na politické prežitie," vysvetlil.

Andrej Kiska nedávno oznámil, že predsedom Za ľudí ostane len do augustového snemu, kandidovať na ňom už nebude.

V líderskej pozícii ho od parlamentných volieb zastupuje Remišová, ktorú zároveň podporil na funkciu šéfky strany. Remišová sa stala oficiálnou kandidátkou na predsedníčku po piatkovom (10. 7.) nominačnom sneme v Bratislave.

Šeliga chce počas najbližších dní oznámiť, či bude kandidovať. Podľa svojich slov sa zariadi na základe toho, čo bude pre stranu najlepšie.