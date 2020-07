Británia má podľa Korčoka dva zoznamy rizikových krajín

Slovensko stále rokuje s Britániou o zaradení medzi bezpečné krajiny.

16. júl 2020 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Vo Veľkej Británii existujú dva zoznamy rizikových krajín z pohľadu šírenia nového koronavírusu.

Jeden zoznam vytvorilo britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré Slovensko zaradilo medzi zelené, bezpečné krajiny. Druhý vytvorilo ministerstvo dopravy, kde je zaradená medzi tzv. červené krajiny.

Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na tlačovej konferencii.

"Na britskej strane vidíme určitú nekoordinovanosť," podotkol.

"Rokujeme o tom každý deň od momentu, keď sme boli informovaní o rozhodnutí Veľkej Británie," povedal Korčok s tým, že aj vo štvrtok má hovoriť s britskou ministerkou pre Európu.

Bude požadovať koordináciu a zosúladenie oboch britských zoznamov. Slovensko má podľa neho vynikajúce výsledky a to by mal byť dostatočný dôvod na to, aby Veľká Británia na budúci týždeň prehodnotila svoj prístup.

"Treba sa pozrieť na to, že rozhodnutie, ktoré prijala Veľká Británia, je predmetom kontroverzie v samotnej Británii," poznamenal šéf diplomacie.

Na margo brexitu Korčok uviedol, že rokovania sa momentálne nachádzajú v zložitej fáze.

"Manželstvo" medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou (EÚ) sa skončí zabuchnutými dverami bez toho, aby sa "po rozvode" vedelo, ako budú spolu ďalej fungovať, myslí si minister.

"Británia je a zostane strategickým partnerom pre celú EÚ, pre Slovensko, ale bolo by na škodu, ak by sme nemali jasno v tom, ako budú v budúcnosti vyzerať naše vzťahy," hovorí.

Apeluje preto na Britániu, aby využila posledné mesiace a k rokovaniam pristúpila konštruktívne.