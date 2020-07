Náhrada Lučanského je podľa Mikulca stále otvorenou otázkou

Policajný prezident Lučanský odchádza z funkcie na konci augustu.

16. júl 2020 o 13:57 SITA

BRATISLAVA. Otázka, kto nahradí vo funkcii prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského, je stále otvorená. Pre médiá to vo štvrtok povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Podľa neho však má rezort „veľmi jasnú predstavu“ o tom, ako by sa mal výber uskutočniť. „Policajný zbor určite nezostane bez vedenia,“ zdôraznil minister.

Šéf rezortu vnútra zároveň uviedol, že na ministerstve v súčasnosti „veľmi aktívne“ pracuje skupina, ktorá sa zaoberá víziou fungovania polície do roku 2024 a tiež problematikou obsadenia funkcie šéfa polície. Dodal, že v skupine sú zastúpené všetky zložky polície vrátane odborov.



Policajný prezident Milan Lučanský koncom júna oznámil, že k 31. augustu končí službu v Policajnom zbore.

Podľa jeho slov sa mu totiž nepáči politizácia polície a tiež obmedzenie niektorých kompetencií. Na margo súčasného ministra vnútra Mikulca sa vyjadril, že ako človeka si ho váži, no minister však „nie celkom rozumie” fungovaniu polície.

Minister vnútra na to reagoval s tým, že hoci niektoré názory mali s Lučanským rovnaké, v iných sa rozchádzali. Meno Lučanského nástupcu šéf rezortu vnútra zatiaľ neprezradil.



Lučanský zároveň na sociálnej sieti pripustil, že v prípade zhoršenia situácie v súvislosti s koronavírusom môže vo funkcii zostať dlhšie.

„Som ochotný, ak budem požiadaný ministrom vnútra a bude pandémia tak neúnosná, že budú problémy, ktoré by mojím odchodom ohrozili to, že by sa to pokazilo, predĺžiť moju službu ešte o mesiac až dva, ak to bude potrebné. Nemám s tým žiadny problém a budem si zastávať funkciu tak, ako som si ju zastával aj predtým,“ uviedol.