Matovič by mal pre kauzu diplomovky podľa Rašiho odstúpiť. Reakcie politikov

Richard Raši pripomenul slová Matoviča z obdobia, keď sa riešila práca Andreja Danka.

16. júl 2020 o 15:19 (aktualizované 16. júl 2020 o 19:10) TASR

BRATISLAVA. Diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme má byť podľa medializovaných informácií plagiátom.

Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov.

Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.

Richard Raši, (nezaradený)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal pre kauzu svojej diplomovej práce odísť z funkcie.

Ak tak neurobí, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zrejme zvážia svoj ďalší postup v tejto súvislosti. Uviedol to poslanec Richard Raši (nezaradený) na tlačovej konferencii.

"Keď to vezmeme čisto mechanicky, Andrej Danko naozaj použil aspoň päť zdrojov, Igor Matovič zlepil prácu z dvoch kníh. To je už naozaj hanba. Toto je možno zatiaľ zo všetkých plagiátov, ktoré boli mediálne pertraktované, asi najhorší príklad," uviedol Raši.

Dodal, že ak by sa porovnala s ostatnými medializovanými prácami verejných funkcionárov, premiérova je urobená "najhulvátskejšie".

Robert Fico, predseda Smeru

Predsedu Smeru Roberta Fica vôbec neprekvapuje, že Matovič podvádzal pri diplomovej práci.

Celý premiérov život je podľa neho o podvode.

"V Smere si kladieme otázku, či už nie je čas otvoriť ľuďom oči a podať návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi. Nie za diplomovku, ale za jeho charakter. Máme však dilemu, či ústava vôbec umožňuje vyslovenie nedôvery duševne nespôsobilým osobám," uviedol na sociálnej sieti.

Veronika Remišová, podpredsedníčka Za ľudí

Podpredsedníčka Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová je presvedčená, že pre individuálne zlyhania niektorých členov koalície spred 20 rokov a mimo politiky nemôžu uvoľňovať cestu ľuďom, ktorí rovnaké zlyhania na rozdiel členov Za ľudí potichu tolerovali.

Deklaruje, že Za ľudí urobia všetko preto, aby sa také veci pri písaní diplomových prác, ako urobili Danko, Kollár, Gröhling či Matovič, nemohli zopakovať, a aby sa dalo také konanie aj potrestať.

"Vyvodenie osobnej zodpovednosti zlyháva. Nie je vylúčené, že podobných odhalení bude pribúdať, preto potrebuje systémové riešenie," komentovala na sociálnej sieti.

Zároveň vyzvala koaličných partnerov, aby sa kvalita školstva stala naozaj prioritou vlády.

Juraj Šeliga, podpredseda Za ľudí

Podpredseda Za ľudí a parlamentu Juraj Šeliga označil prípad Matovičovej diplomovky za "strašnú hanbu".

"Viem, že nechcem návrat Fica, Pellegriniho, nedajbože, nástup fašistov, ale toto je strašná hanba. Prepáčte. Po ostatných troch týždňoch, prepáčte," napísal na sociálnej sieti.

"V tejto chvíli viem iba to, že to musím nejako spracovať. Toto je tá politická kultúra, ktorú sme chceli? Takto vyzerá prebratie zodpovednosti? Tak to sme teda ďaleko nedošli," doplnil.

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave plagiátorstvo naďalej odsudzuje.

„Náš postoj pri ďalších medializovaných prácach ostáva konzistentný. Akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa UK Lenka Miller.



Podľa univerzity je plagiátorstvo problémom akademickej sféry v celom svete, úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia.



Univerzita odsudzuje vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne.

Vníma to ako výzvu neustávať v úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti.