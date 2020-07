Začína sa hľadanie Čižnárovho nástupcu. Zákon dostal narýchlo aj ďalší prílepok

Čaputová môže novelu vetovať. Zmeny ešte študuje.

16. júl 2020 o 20:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. O otázke, či by sa malo umožniť uchádzať sa o funkciu generálneho prokurátora aj právnikom, ktorí ešte prokurátora nerobili, sa diskutovalo tri mesiace.

Diskusiu o tejto téme zvolala aj prezidentka Zuzana Čaputová a neskôr za účasti verejnosti aj koaliční poslanci.

Aj keď medzi odborníkmi prevážil názor, že na čelo prokuratúry patrí prokurátor alebo aspoň sudca, do nového zákona sa dostala možnosť, aby funkciu zastával aj niekto iný.

Podmienkou bude pätnásťročná prax v právnickom povolaní.

Novela zákona, ktorú v stredu schválilo 82 z prítomných 122 poslancov, ešte potrebuje podpis prezidentky.

Istý nie je, no vládni poslanci sa spoliehajú na to, že Čaputová nemá formálne argumenty, prečo by zákon odmietla.

"Netvárme sa, že Generálna prokuratúra funguje ako dobré švajčiarske hodinky. Nefunguje. Jednoducho tento zákon otvára možnosť kandidovať ľuďom, ktorí majú nejakú víziu," obhajoval zmeny Juraj Šeliga zo Za ľudí.