Dobré ráno: Čižnár končí. Aký bol generálny prokurátor?

Parlament už zmenil spôsob voľby generálneho prokurátora.

16. júl 2020 o 23:16 Matúš Burčík, Nikola Bajánová

Začal tým, že Jozefovi Čentéšovi by neuvoľnil stoličku, ani keby Ústavný súd rozhodol, že prezident porušil jeho práva.

Bol jediným kandidátom a vtedajšia opozícia sa práve pre ťahy s Čentéšom na voľbe nezúčastnila.

Známy ako bývalý spolužiak Roberta Fica ale aj človek, ktorý sľúbil na Slovensku peklo – Jaromír Čižnár dnes končí ako generálny prokurátor po tom, čo mu uplynulo sedemročné funkčné obdobie.

Kto je Jaromír Čižnár, akým bol generálnym prokurátorom a kto a akým spôsobom by ho mohol nahradiť, sa Nikola Bajánová pýtala šéfa domáceho oddelenia SME Matúša Burčíka.

Krátky prehľad správ

Problémy so záverečnými prácami pokračujú. Plagiát odovzdal aj premiér Igor Matovič. Podľa zistení Denníka N vykradol do magisterskej práce dve ekonomické publikácie. Matovič reagoval, že to nie je na chválu a samého seba označil za zlodeja, s tým, že odstúpi hneď ako splní všetko, čo ľuďom sľúbil.

Dlhoročného člena vedenia strany Smer Roberta Kaliňáka by mohol na poste podpredsedu nahradiť jeho synovec Erik Kaliňák. V sobotu budú delagáti hlasovať o novom zložení vedenia strany. Prázdne podpredsednícke kreslá musia zaplniť po tom, čo Smer prišiel o troch podpredsedov po odchode Petra Pellegriniho a ďalších.

Po takmer štvrťstoročí mení hokejový Slovan majiteľa. Od Juraja Širokého staršieho zadlžený klub kupuje milionár Rudolf Hrubý, ktorý stál pri vzniku ESETu. Cena transakcie známa nie je.

Aktivisti, ktorí ešte v novembri 2018 vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch, dostali od Hlavného banského úradu pokutu vo výške 1650 eur. Dvanásti aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Českej republiky, Fínska, Nemecka a Belgicka vtedy vyvesili na vežu Hornonitrianských baní transparent, ktorým vyzývali k ukončeniu ťažby uhlia.

Kontá významných spoločností a osobností na Twitteri napadli hackeri. V jednom z najväčších útokov na túto sieť cielili na Apple, Uber, Elona Muska, Jeffa Bezosa či Billa Gatesa. Útočníci sa nevyhli ani politikom ako Barack Obama a Joe Biden. Podľa agentúry AFP chceli ľudí podvodne obrať o peniaze.

Odporúčanie

Takmer všade, kam som šla, tigre trpeli. Píše vo svojej reportáži Rachel Nuwer, ktorá osem rokov pokrýva obchodovanie s divokými zvieratami. Možno ste videli úspešný dokuseriál Tiger King na Netflixe a možno, podobne ako ja, krútite hlavami nad profilmi na Instagrame, kde ľudia dokážu vystavovať v byte či na záhrade chované oceloty, pumy, tigre či dokonca medvede. Predpokladá sa, že v takých Spojených štátoch žije viac tigrov v zajatí, ako ich je celkovo vo voľnej prírode. Aj keď sa to môže zdať ako veľmi vzdialený problém, longform The Strange and Dangerous World of America’s Big Cat People stojí za prečítanie.

