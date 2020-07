Okradnutý ekonóm Kárász: Je to Matovičova hanba (rozhovor)

Pavol Kárász je spoluautorom oboch kníh, ktoré Igor Matovič vo svojej diplomovej práci vykradol.

16. júl 2020 o 19:52 Michal Katuška

Na oboch publikáciách, z ktorých premiér Igor Matovič pred 22 rokmi prevzal desiatky strán do diplomovej práce bez toho, aby uviedol ich autorov, spolupracoval ekonóm PAVOL KÁRÁSZ, bývalý poradca premiéra Roberta Fica zo Smeru.

V rozhovore pre SME tvrdí, že sa o Matovičovom plagiátorstve dopočul už pred rokmi, ale jeho diplomovú prácu nevidel. Zodpovednosť za prácu má podľa neho niesť autor, rovnako aj hanbu.

Väčšina zo 79-stranovej diplomovej práce Igora Matoviča je plagiát. Na desiatkach strán ukradol myšlienky z dvoch publikácií a neuvádzal ich autorov. Ste spoluautorom oboch kníh. Vedeli ste o tom?

Možno som Matoviča na fakulte aj učil, ale nepamätám si to, bolo to veľmi dávno. To, že Matovič náš kolektív autorov splagioval, sa mi dostalo do ucha už pred rokmi.

Ja som na to s úsmevom reagoval, že to bol šikovný študent, pretože vybral dobrú odbornú literatúru. Bola to ťažká mečiarovská éra a orientovať sa v odbornej literatúre nebolo také jednoduché.

Ospravedlňujem sa za neskromnosť, ale to, čo sme vtedy napísali, bolo to najlepšie, čo tu v tom období vzniklo.

Nechceli ste sa tým zaoberať?