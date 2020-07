Správy zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

17. júl 2020 o 11:23 The Slovak Spectator

1. Kto príde po Kiskovi? Remišová je logická voľba, ale nemusí byť správna, hovoria analytici: Andrej Kiska’s successor wanted

2. Musíme byť v prvom rade ľudskí, až potom zdroje, hovorí držiteľka ceny pre najlepších personalistov: Leading HR professional: We need to be more human than resources

Článok pokračuje pod video reklamou

3. Ako vyzerá najlepšia kancelária roku 2019? Offices no longer need to be boring

4. Po páde železnej opony sa otvorili nové cesty cudzím rastlinám na Slovensko. Čo spravili s našou prírodou? Fall of the Iron Curtain opened new corridors for alien plants to Slovakia

5. Sadnite si na Havlovu lavičku v Bratislave alebo spoznajte Trnavu v GPS hre. Tu sa dozviete, čo by vám nemalo ujsť tento týždeň z kultúry a cestovania: Roundup: People with disabilities’ artwork on display

6. Mala viac ako 600 obetí. Čo hovorí legenda o Bátoričke, krvavej grófke? Home of the Bloody Countess (from our archive)

7. Do Chorvátska si zaletíte už aj z Bratislavy: To Croatia by plane. A new line opens from Bratislava

8. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu dali stopku mnohým podujatiam, ale organizátori sa rýchlo vynašli: Online can partly replace on-site events

9. Silná podpora domácich startupov bude nevyhnutná, ak chceme zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky: Slovak economy: What next?

10. Pandémia ukázala, že Európa je dôležitá a hranice musia zostať otvorené. Prečítajte si rozhovor s odchádzajúcim nemeckým veľvyslancom: Pandemic has shown us how important it is to keep borders open in the long run

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.